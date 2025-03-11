南消二大麻豆消防小隊長　空中分享清明防火、地震應變觀念

▲南消二大隊麻豆消防分隊小隊長賴豐仁，受邀至警察廣播電台，與主持人施心凱進行訪談，向聽眾宣導清明節防火措施及地震應變措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，為加強民眾防火觀念及提升災害應變能力，南消二大隊麻豆消防分隊小隊長賴豐仁，受邀至警察廣播電台，與主持人施心凱進行訪談，向聽眾宣導清明節防火措施；另因年初大埔及楠西發生地震，許多民眾對於地震來臨時的應變措施需要更進一步瞭解，賴小隊長也藉由電台節目分享地震應變三步驟。

此外，救護案件年年增加，許多可以避免使用救護車的案件，也持續攀升。因此，禮讓救護車與珍惜救護資源，也顯得非常重要。最後，在節目中也有談到住宅用火災警報器的關鍵作用，希望透過廣播平台，提高市民的防災意識與應變能力。

市長黃偉哲特別呼籲，當民眾行駛於道路上聽到救護車鳴笛時，應主動讓道，避免延誤病患就醫的黃金時間。每一次的讓道，可能就是拯救一條生命，希望市民能夠養成良好的交通習慣。此外，也提醒民眾珍惜救護資源，避免因輕微傷病或非緊急狀況濫用救護車，確保真正需要緊急救護的患者能夠獲得及時救援。

消防局長李明峯表示，清明節期間因掃墓祭祖活動頻繁，使用明火的機率提高，極易引發山林火警。呼籲市民應遵守「人走火滅」的原則，使用環保金爐，避免在強風時燃燒紙錢，並適量焚燒，以減少火災風險。此外，也呼籲民眾可改以「以功代金」的方式祭祖，既環保又安全。

第二大隊大隊長王騰毅強調，當地震來襲時，應牢記「趴下（Drop）、掩護（Cover）、穩住（Hold on）」三步驟，避免因慌張而受傷。他提醒民眾，家中應準備緊急避難包，並熟悉避難路線，以確保震災發生時能夠迅速應對，降低傷害。

透過此次廣播訪談，麻豆消防分隊期盼能讓更多市民了解防災與救護的重要性，提升整體應變能力，共同打造更安全的生活環境。