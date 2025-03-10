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北海道千島海溝恐爆「規模9超強地震」　日專家小組示警

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲2011年的日本311大地震，奪走1.59萬條人命。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本政府專家小組近日警告，北海道東側「千島海溝」未釋放的壓力來源，恐怕足以引發規模9（M9クラス）大地震，呼籲人們再次檢視對於地震與海嘯的防範措施。

NHK報導，東北大學、北海道大學、海洋研究開發機構（JAMSTEC）的研究團隊，公布了對於北海道海域的千島-堪察加海溝（Chishima Trench）的5年研究報告。為了掌握海洋與大陸板塊邊界的壓力程度，他們在海底設置GPS觀測點，並且自2019年展開研究。

截至去年的海底地殼變動觀測結果顯示，千島海溝的海洋與大陸板塊緊密相連。其中，海洋板塊的觀測點，每年往陸地一側移動約8公分，而大陸板塊也往海洋板塊移動約8公分，意味著2個板塊緊密相連，累積壓力不斷增加。

東北大學等機構研究小組認為，這種能量的累積，恐怕已經達到能夠引發規模9大地震的程度。

事實上，北海道「千島海溝」在400多年前的17世紀，也曾經發生大地震。政府地震調查委員會認為，該地區在30年內發生8.8級以上大地震的機率，約為7%至40%。

日本首度示警！南海海槽是什麼、災情多慘重？　3大QA一次看

 
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