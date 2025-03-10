清明防災向下紮根　東山分隊應邀至東山國中實施防火宣導4不1要

▲台南市消防局一大隊東山消防分隊，應邀至東山國中實施防火宣導「4不1要」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明時節將至，受到乾燥溫暖天氣影響，公墓雜草火警頻傳，造成消防人員會搶救火警疲於奔命，台南市消防局第一大隊提醒，民眾整地時，切勿用火焚燒雜草，若經查獲將可依違反消防法開罰3000元以下罰鍰，環保局也可依空汙法，針對燃燒雜草罰處5000元到10萬元，請民眾注意以免觸法。

東山區東山國中於2025年3月10日邀請東山消防分隊至學校講授防火知識，本次宣導內容包含防震、用火、用電安全常識、CPR教學、爆竹煙火認可標示、住警器介紹及防範一氧化碳中毒宣導等，並加強清明防災「4不1要」力度，由學生身為家庭成員的影響力增加，預防災害預防量能。

另於現場教導師生各項火災預防措施及緊急應變技巧，如：關門阻隔濃煙增加避難時間等，並推廣居家裝設「住宅用火災警報器」，於火勢擴大前提早避難逃生，更提醒養成用電安全習慣，建立安全的居家生活環境；烹煮用火保持「人離火熄」，購買煙火爆竹，認明爆竹煙火的「認可標示」，未滿12歲的兒童應由家長、監護人及其它實際照顧者陪同才能施放爆竹煙火，違反者可處以3千元到1萬5千元罰鍰。

市長黃偉哲表示，增加防火安全觀念，落實防災教育向下紮根，更希望透過學生帶動家中長輩重視居家防火的重要性，透過大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂的城市。

消防局局長李明峯指出，為避免民眾因焚燒紙錢、雜草，不慎發生火災，不但強化公墓駐點警戒，也呼籲民眾清明掃墓時「4不1要」，也就是除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、「要」隨手收拾垃圾帶走。