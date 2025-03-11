南消二大辦理官田工業區場所搶救演練　提升園區緊急應變能力

▲提升企業應對化學災害的應變能力，台南市消防局第二大隊11日於佳和實業股份有限公司進行化學災害搶救組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

提升企業應對化學災害的應變能力，台南市消防局第二大隊11日於佳和實業股份有限公司進行化學災害搶救組合訓練，此次演練模擬化學災害發生時緊急應變程序，並測試企業自衛編組應變能力。

本次演練出動A級防護衣、化災車以及消防機器人等專業科技裝備進行搶救與應變操作。化災車負責攜帶專業偵測儀器，確保現場人員的安全，並搭載除污帳可進行人員與設備去污處理，以防止有害物質擴散；消防機器人則用於高風險區域的偵測與滅火作業，減少消防員直接暴露於危險環境中的風險。演練過程中，消防人員依照標準作業程序，快速評估現場狀況，運用專業器材進行封鎖、偵測與處置，確保災害不會進一步擴大。

佳和實業股份有限公司亦積極參與本次演練，透過模擬應變機制，強化員工的防災意識與應變能力。本次訓練不僅提升企業的自衛編組能力，也強化了消防隊與企業之間的協作，確保在緊急狀況發生時能夠迅速應對，將損害降至最低。未來，消防單位將持續與各大企業合作，透過定期演練與教育訓練，進一步提升工業區的安全防護能力，確保企業與周邊環境的安全。

消防局局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護民眾生命財產安全，消防局平時透過各項應變演練以強化搶救工作！現今工業場域的火災風險不容忽視，尤其是儲存危險物品的企業中，火災一旦發生，可能會迅速蔓延，甚至引發更嚴重的爆炸事故。因此，事先掌握廠房內的危險品存放區域和逃生路線，對於搶救工作至關重要。同時更強調：「每一次的演練都是一個學習機會，讓消防人員在真正面臨危機時能更具備應變能力。」

第二大隊大隊長王騰毅表示，除了要求消防人員的自主訓練，同時也重視企業內部自衛消防能力的培養。秉持著「自己的財產自己保護」的理念，當天的演練同時對佳和實業的員工進行自衛消防編組演練的檢核工作。此演練針對企業內部的初期應變能力進行全面檢視，目的是確保員工在火災初期能迅速啟動自衛消防系統，進行初步滅火和疏散等作業，從而減少火災損害，保護人命安全。