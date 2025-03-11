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7-11推「金秀賢聯名」3款鮮食！送限量明星小卡　咖啡杯套也有他

▲▼7-11推出聯名鮮食，送金秀賢週邊。（圖／業者提供）

▲7-11推出聯名鮮食，送金秀賢週邊。（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

韓星金秀賢即將來台灣參加高雄櫻花季的活動，7-ELEVEN自3月19日起推出3款聯名鮮食，包裝印上穿著英挺帥氣黑西裝的金秀賢，購買即可免費獲得限量明星小卡、文件夾等週邊。另外，精品咖啡也推出3款主題杯與杯套。

7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」本次3款聯名商品，精心設計由金秀賢推薦超商美食「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」、「焦糖海鹽圓可頌」，分別攜手涵碧美饌、台北晶華酒店、台南晶英酒店等五星級飯店共同合作開發，嚴選蟹黃、鮑魚、菲力牛等超商鮮食少見的高級海陸食材。

每份商品包裝印上穿著英挺帥氣黑西裝的金秀賢，且3月19日起購買這3款鮮食就可免費獲得金秀賢限量明星小卡，特別是「蟹黃鮑魚海鮮湯飯」、「蒜香菲力牛義大利麵」可一次拿到2張小卡(有機會獲得閃卡特別版)，共有5款帥氣造型，數量有限。

▲▼7-11推出聯名鮮食，送金秀賢週邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出聯名鮮食，送金秀賢週邊。（圖／業者提供）

3月21日起買3款金秀賢包裝鮮食任兩件(蟹黃鮑魚海鮮湯飯/蒜香菲力牛義大利麵/焦糖海鹽圓可頌)，就送金秀賢限量文件夾乙個，款式隨機數量有限送完為止。

另外，7-ELEVEN逾6,000家門市CITY PRIMA精品咖啡，也更首度跨界與韓星金秀賢合作，於咖啡杯身推出3款主題杯與杯套，3月19日起CITY PRIMA買4杯69折再送限量金秀賢明信片乙個。

不僅如此，CITY CAFE推出期間限定金秀賢櫻花版杯套，粉嫩配色搭配歐巴帥氣臉龐帶來偶像劇般浪漫氛圍，還有韓國熊津(大麥飲/決明子茶/玉米鬚茶/紅蔘飲)指定商品買2送2。

▲▼7-11推出聯名鮮食，送金秀賢週邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出聯名鮮食，送金秀賢週邊。（圖／業者提供）

全家近來也新推多款鮮食，其中多年前上市的「狠飽」系列，如今睽違20年再度回歸，為資深消費者帶來回憶殺，主打份量充足、價格平實的高CP值。更攜手台北喜來登飯店米其林餐廳「辰園」，將粵菜融入鮮食商品，讓消費者以百元內的價格，也能輕鬆享受道地港式美味。

「狠飽系列」首發新品「拿坡里義大利麵」售價99元，參考日本暢銷經典義大利麵，融合番茄酸甜與燻腸的鹹香，再以青椒點綴，帶出正宗日式洋食風味，並加量1.5倍。

而喜歡創新麵食風味，還有夜市經典復刻的「黑胡椒雞排鐵板麵」售價89元，以經典黑胡椒奶油醬汁為基底，搭配Q彈鐵板麵條，還有整片荷包蛋、雞腿排。

▲▼全家鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家殿堂聯名系列，攜手台北喜來登大飯店旗下米其林餐廳「辰園」，推出4款新品。（圖／業者提供）

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