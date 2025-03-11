屢被傳空降參戰高雄市長！潘孟安曝「不敢南下」原因：扯太遠了

▲潘孟安（下排左4）代表總統賴清德南下高雄，參加中華民國工業區廠商聯合總會理事長曁理監事交接典禮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，總統府秘書長潘孟安屢屢被傳可能「空降」參戰，引發外界關注。他今天代表總統賴清德南下高雄參加中華民國工業區廠商聯合總會理事長曁理監事交接典禮，被問及是否投入初選，連忙否認「這扯太遠了」，並直呼不敢來高雄就是怕被捕風捉影。

中華民國工業區廠商聯合總會今日舉行理事長暨理監事交接典禮，這次交接典禮由第九屆賴博司理事長交接給第十屆許正雲理事長，並由總統府沈榮津資政主持監交，高雄市長陳其邁及總統府秘書長潘孟安都現身參加。

▲交接典禮由第九屆賴博司理事長（左）交接給第十屆許正雲理事長（右），並由總統府沈榮津（中）資政主持監交。（圖／記者賴文萱翻攝）

潘孟安被問及為何今天代表總統南下？他回應「不要太多聯想」，今天本來總統要來，但沒辦法，過去他跟賴理事長有很深的感情，廠商聯誼會也長期幫助很多台灣傳統產業升級，總統說一定要過來一下，不然會被他罵慘，就是老朋友來祝福一下。

外界相當關注潘孟安是否會投入高雄市長初選？他聽聞後連忙否認直呼「這扯太遠了」，也透露「不敢來高雄」的原因就在這裡，就怕會被捕風捉影，「害我都嚇到，在高雄左營站就趕快跑了。」