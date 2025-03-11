　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」　罷團轟不公：補件再送

▲▼罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」　罷團轟不公：將補件再送。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」，罷團轟不公。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

大罷免遍地開花，但根據最新統計，罷免綠委的部分一階連署全數未通過，昨未通過案也新增吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等4名立委。「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢表示，對於中選會在全台大罷免第一階段的審查結果非常遺憾，團隊除了會準備補件外，還會尋求法律途徑討回公道。

中選會10日公布最新數字，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程。

據了解，立委罷免案部分皆為藍委，新增的2案則為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍。 另外，藍營青年軍罷免綠委部分，吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等4名立委及3名議員罷免案一階都未通過，待補件。另外罷免綠委陳冠廷、王美惠兩案，領銜人都已宣布撤案。

「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢指出，同樣都是送件給中選會，幾十件罷藍委的案子是暢行無阻，十幾件罷綠委的案子卻是山川險阻，真是夭壽！請問中選會審查的標準到底是什麼？可否說清楚講明白？

▲▼罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」　罷團轟不公：將補件再送。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」，罷團轟不公：將補件再送。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄雙罷劫團隊誠摯要求、鄭重呼籲，懇請中選會向社會大眾舉證說明罷藍委的連署書符合了哪些標準？罷綠委的連署書不符合哪些標準？中選會不是不能剔除，而是要面對質疑，答覆問題，剔除得讓人心服口服，否則中選會若是剔除罷團八成的連署書，難道罷團只能摸摸鼻子乖乖的補八成給中選會嗎？

徐尚賢強調，雙罷劫團隊不是沒辦法補件，罷團是希望中華民國的中選會可以公平、公正、公開，不要球員兼裁判！不能上下其手還蓋牌！否則中選會變成綠選會甚至堪稱忠犬會，台灣還稱得上是民主法治嗎？

「高雄雙罷劫」總幹事朱磊則說，有預料到會被最嚴格對待，因此都有嚴謹的sop要求志工如何協助民眾填寫，對於中選會提供的剔除名單，經過罷團複核，發現其中很多令人難以信服，比如其中有的都在世或從沒搬家，竟然也被列入；還有些因書寫錯誤被剔除的是戶籍地址的里、鄰有寫錯，或用簡體書寫，但根據中選會查對作業辦法規定，這些都應屬有效。

朱磊指出，對於34:0的結果毫不意外，清一色罷藍委案子在中選會護航下全數通過，顯示民進黨精心策劃、蓄謀已久罷藍委的活動正在加快進行，預計罷藍委的投票會因此大幅提前至少兩個月單獨進行。

朱磊強調，高雄雙罷劫及其他罷綠委的案子，因對手奧步恐怕要到七、八月才能投票。朱磊呼籲中選會不要淪為政黨幫兇，應以專業和中立的態度確保罷免活動的公平和公正性，避免第一階段的各種爭議和質疑再度重演，不要讓罷免最後丟臉丟到國際，切勿讓台灣民主淪為國際笑話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅色空汙警戒！「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線　警網攔查起出100多公克毒品

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

快訊／高雄公車追撞3車！女騎士遭卡車底「胸部重創」送醫不治

台東8家業者進軍日本　風味席捲東京食品展

饒慶鈴視察南迴災後復建工程　把握汛期前黃金期完成防洪整備

「大大攜手讓愛延續」捐血　張善政籲民眾參與讓桃園更有溫度

台南教養院「愛吾礙」師生聯展　用愛打破藩籬讓藝術無礙

感染麻疹日籍乘客曾搭機捷　桃捷加強清消

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

台南男凌晨駕車違規跨越雙黃線　警網攔查起出100多公克毒品

太陽光電1GW目標在望　台中綠能發展大躍進

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

快訊／高雄公車追撞3車！女騎士遭卡車底「胸部重創」送醫不治

台東8家業者進軍日本　風味席捲東京食品展

饒慶鈴視察南迴災後復建工程　把握汛期前黃金期完成防洪整備

「大大攜手讓愛延續」捐血　張善政籲民眾參與讓桃園更有溫度

台南教養院「愛吾礙」師生聯展　用愛打破藩籬讓藝術無礙

感染麻疹日籍乘客曾搭機捷　桃捷加強清消

推展全民國防　海軍敦睦支隊航抵澎湖

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

周天成全英賽開紅盤！直落2退法國好手　16強恐碰球王石宇奇

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

夏宇童新婚「又有熱戀的感覺」　照喊孫協志「欸」曝生子計畫

地方熱門新聞

高雄公車追撞3車！女騎士送醫不治

中原大學「創新創業嘉年華」　3/18-20登場

嘉義市化糞池補助計畫　最低5.8萬元

年收百萬卻找不到對象　多金卻難終結單身

罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」

雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

兒女是Google、YT高階主管！矽谷教母警告「13歲以下小孩別用手機」　

多年不見太嗨！喝酒斷片醉倒友人家中

快訊／台南南區黃金海岸驚傳浮屍

林口長庚榮登美國HIMSS數位健康指標評比　全球第一

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

南消二大辦理官田工業區場所搶救演練

法鼓山60萬　助新北大鵬國小重建

「造價昂貴」花東快速公路評估遭退

更多熱門

相關新聞

持續掛蛋！藍營罷免黃捷等4綠委一階段也未過　3待補件、1撤案

持續掛蛋！藍營罷免黃捷等4綠委一階段也未過　3待補件、1撤案

大罷免遍地開花，中選會10日公布最新數字，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程。據了解，立委罷免案部分皆為藍委，新增的2案則為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍。另外，藍營青年軍罷免綠委部分，吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等4名立委及3名議員罷免案一階都未通過，待補件。另外罷免綠委陳冠廷、王美惠兩案，領銜人都已宣布撤案。

罷免34:0　藍：中選會幫忙不能幫到這麼過分

罷免34:0　藍：中選會幫忙不能幫到這麼過分

跨界頂奢民宿、綠能產業　建商展新事業度房市寒冬

跨界頂奢民宿、綠能產業　建商展新事業度房市寒冬

高雄商圈理事長帶3里長和親友赴大陸爽玩

高雄商圈理事長帶3里長和親友赴大陸爽玩

怒駁施壓員警　葉元之稱餐敘正常寒暄

怒駁施壓員警　葉元之稱餐敘正常寒暄

關鍵字：

高雄罷免立委中選會爭議黃捷許智傑

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面