罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」　罷團轟不公：補件再送

▲罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」，罷團轟不公。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者賴文萱／高雄報導

大罷免遍地開花，但根據最新統計，罷免綠委的部分一階連署全數未通過，昨未通過案也新增吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等4名立委。「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢表示，對於中選會在全台大罷免第一階段的審查結果非常遺憾，團隊除了會準備補件外，還會尋求法律途徑討回公道。

中選會10日公布最新數字，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程。

據了解，立委罷免案部分皆為藍委，新增的2案則為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍。 另外，藍營青年軍罷免綠委部分，吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等4名立委及3名議員罷免案一階都未通過，待補件。另外罷免綠委陳冠廷、王美惠兩案，領銜人都已宣布撤案。

「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢指出，同樣都是送件給中選會，幾十件罷藍委的案子是暢行無阻，十幾件罷綠委的案子卻是山川險阻，真是夭壽！請問中選會審查的標準到底是什麼？可否說清楚講明白？

▲罷免綠委黃捷、許智傑「一階未過關」，罷團轟不公：將補件再送。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄雙罷劫團隊誠摯要求、鄭重呼籲，懇請中選會向社會大眾舉證說明罷藍委的連署書符合了哪些標準？罷綠委的連署書不符合哪些標準？中選會不是不能剔除，而是要面對質疑，答覆問題，剔除得讓人心服口服，否則中選會若是剔除罷團八成的連署書，難道罷團只能摸摸鼻子乖乖的補八成給中選會嗎？

徐尚賢強調，雙罷劫團隊不是沒辦法補件，罷團是希望中華民國的中選會可以公平、公正、公開，不要球員兼裁判！不能上下其手還蓋牌！否則中選會變成綠選會甚至堪稱忠犬會，台灣還稱得上是民主法治嗎？

「高雄雙罷劫」總幹事朱磊則說，有預料到會被最嚴格對待，因此都有嚴謹的sop要求志工如何協助民眾填寫，對於中選會提供的剔除名單，經過罷團複核，發現其中很多令人難以信服，比如其中有的都在世或從沒搬家，竟然也被列入；還有些因書寫錯誤被剔除的是戶籍地址的里、鄰有寫錯，或用簡體書寫，但根據中選會查對作業辦法規定，這些都應屬有效。

朱磊指出，對於34:0的結果毫不意外，清一色罷藍委案子在中選會護航下全數通過，顯示民進黨精心策劃、蓄謀已久罷藍委的活動正在加快進行，預計罷藍委的投票會因此大幅提前至少兩個月單獨進行。

朱磊強調，高雄雙罷劫及其他罷綠委的案子，因對手奧步恐怕要到七、八月才能投票。朱磊呼籲中選會不要淪為政黨幫兇，應以專業和中立的態度確保罷免活動的公平和公正性，避免第一階段的各種爭議和質疑再度重演，不要讓罷免最後丟臉丟到國際，切勿讓台灣民主淪為國際笑話。