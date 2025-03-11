台灣國際蘭展3天累計8萬人次搶觀賞　花藝DIY、展演、講堂增添樂趣

▲台灣國際蘭展3天累計8萬人次搶觀賞，市府歡迎全家一起來趟台南，享受難得的蘭花之旅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的台灣國際蘭展活動已於3月8日盛大開幕，首日恰逢婦女節假期，吸引約4.5萬人次民眾參觀將園區擠得水洩不通，主辦單位統計開幕3天已累計超過8萬參觀人次，較去年同期大幅成長7成。

今年蘭展除了帶來令人驚豔的沉浸式主題景觀，更精心規劃了一系列互動體驗課程，讓民眾在欣賞蘭花之餘，也能親身參與，增添更多樂趣，歡迎全家一起來趟台南，享受難得的蘭花之旅。

市長黃偉哲表示，本屆蘭展不僅是一場視覺盛宴，更規劃許多動手做的活動，讓民眾可以更接近蘭花，除了精彩的花藝動態展演，也可以到DIY課程體驗手作樂趣，無須任何技藝門檻，還有許多好聽好玩的講座，聽專家們分享如何用蘭花美化生活、如何輕鬆養蘭等等趣味知識，歡迎全國民眾一起走進蘭花的奇幻世界，共享這場奼紫嫣紅的感官饗宴。

台南市政府指出，蘭展期間的互動體驗活動分為三大類，包含獨家花藝DIY課程，特別邀請CFD中華花藝設計協會台南市分會的專業師資，教民眾作出專屬的花藝作品；花藝動態展演則會在展期間的每日下午登場，特別邀請來自全台的16位花藝大師現場展演創作，讓觀眾能夠近距離欣賞並感受花藝的無限魅力；還有蘭韻律講堂，展期間將由14位蘭花達人帶來共64堂精彩講座，內容涵蓋品種趣味、園藝巧思、養護心法、養蘭妙招等等精彩的蘭花小知識。

而2025台灣國際蘭展自3月8日至3月23日展出，展期為期16天，展覽內容精彩豐富，以「智慧、永續、創新、傳承」為理念，帶領觀者進入一場奇幻蘭花之旅，今年展區規劃四大場域、五大展館、二十項精彩主題，邀請34國國家參展，還有舉辦蘭花商業品種競賽，展示全球最新優質品種，為蘭花產業發展提供新方向，同時有來自各國的國際蘭花景觀競賽，打造專屬各國特色的蘭花造景，呈現獨特的視覺饗宴。



蘭展期間互動體驗活動資訊如下：

（一）花藝DIY：上午場10:30-11:30；下午場14:00-15:00(每日2堂)。

小班制，每場僅限20位，線上報名費650元（包含蘭展門票一張及全套材料一組）。

（二）花藝動態展演：每日13:00-14:00，不須事先報名。

（三）蘭韻講堂：上午場10:30-10:50及11:30-11:50；下午場14:30-14:50；15:30-15:50

更多活動資訊請詳見台灣國際蘭展2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展官網（https://tios.tw/）或 官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/tiostwn?locale=zh_TW)