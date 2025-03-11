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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國外交部稱最大誠意和平統一　我外交部：罔顧事實、顛倒是非！

▲▼林佳龍。（圖／記者周宸亘攝）

▲我國外交部長林佳龍。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

中國外交部昨宣稱，中方願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。對此，我外交部今天（11日）表示，這不僅罔顧事實，更是顛倒是非和誤導國際視聽；外交部正告中方，認清中華民國台灣是主權獨立國家的事實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬是當前台海現狀，也是國際長期公認的客觀事實。

我國外交部表示，中國外交部宣稱中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，以及關於聯大第2758號決議的謬論，不僅罔顧事實，更是顛倒是非和誤導國際視聽。
 
我外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的台海現狀。台灣的前途必須由2,350萬台灣人民共同決定，中國無權置喙。
 
我外交部強調，聯大第2758號決議只決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。
 
我外交部正告中方，認清中華民國台灣是主權獨立國家的事實，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬是當前台海現狀，也是國際長期公認的客觀事實。
 
我外交部呼籲國際社會，認清中國圖謀以法律戰扭曲聯大第2758號決議文，試圖將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣；同時持續以具體行動予以反制，明確反對中國一再錯誤詮釋該決議及企圖改變兩岸互不隸屬的惡劣行徑，駁斥中方所稱「一中原則」已是國際共識的謬論，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

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