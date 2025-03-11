永康中心偏鄉就服專車15日開到玉井　就業、物資、市集溫暖不停息

▲永康就業中心將在淺山故事館辦理聯合徵才活動，首邀台積電等6家廠商現場設攤，提供超過300個工作機會，將就業服務資源帶入偏鄉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

永康就業中心將於3/15(六)下午1:30至4:00在淺山故事館(玉井區樹糖街22號）辦理聯合徵才活動，首邀台積電等6家廠商現場設攤，提供超過300個工作機會，更集結多元市集、視障按摩體驗及企業衣物捐贈，將就業服務資源一次帶入偏鄉。

當日設攤廠商有：台灣積體電路、官田老人養護中心、永牧居家長照機構、新南糖廠、台灣矽科宏晟科技、全聯實業（玉井、歸仁店）等6家，代收履歷廠商有：宏遠興業、曾文育樂 (趣淘漫旅)、翌順科技、儒慧實業、永夏居家長照機構、鼎泰超合金鋁業、玉井聯興青果生產合作社、全家便利商店、圃圃豐科技農業等9家，提供近400個工作機會，其中台灣矽科宏晟科技的多項工程師薪資達50K，儀電工程師及日文翻譯薪資更高達70K，請民眾多加把握機會參加。





永康就業中心李奇玫主任表示，因年初山區地震頻傳，造成玉井、楠西、南化等區居民嚴重災損進而影響生計，永康就業中心乃發起「偏鄉就業服務專車-偏偏就服你」計畫，將工作機會、就業促進課程及就服資源帶進山區，以縮小城鄉差距並提供多元職缺來協助偏鄉災民就業，希望有求職需求的民眾把握機會踴躍參加。

除此之外，永康就業中心特別與宏遠興業及齊虹實業一起發起「捐贈庫存衣物助弱勢活動」，兩家企業善盡社會企業責任愛心溫暖人間，捐贈公司庫存衣物近百件，於活動當天無償提供給災民及中低收入戶等弱勢民眾，期能讓災民安定身心重建家園外，也讓有上班衣物需求者藉此增加面試的自信心，助民眾重返職場。





當天還有多元市集、視障按摩體驗、有趣的就業宣導互動遊戲及抽獎拿好禮活動，歡迎大家一起來參加春季最美、最有愛的就業嘉年華活動！以上相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。