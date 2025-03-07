永康中心偏鄉放閃　互動遊戲拉近民眾距離

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心7日在玉井區興南客運車站旁辦「就業007-偏偏就服你」快閃活動，吸引眾多搭公車及進超商的民眾參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署永康就業中心7日在玉井區興南客運車站旁辦「就業007-偏偏就服你」快閃活動，吸引眾多搭公車及進超商的民眾，透過「就業大轉盤」的互動遊戲，讓民眾藉此了解政府所執行的各項促進就業方案，進而了解自己的權益。

現場並提供山區最新工作職缺，讓有求職需求者可以現場進行推介，參與的民眾都直呼這樣的服務太便利、太貼心了！



發想人永康就業中心南化就服台陳安琪開心的表示，今天在「玉井超商門市」舉辦的就業快閃活動是試辦的第2場，看準中午人潮較多加上旁邊車站等車民眾，運用有趣的互動遊戲，得到了民眾實質的回饋，亦造成地方不小風潮。自己在偏鄉從事就業服務已逾10年，常在思索如何將勞動部的各項就業資源帶給需要的人，於是靈機一動提出就業快閃活動的想法，並自己加工製作「就業大轉盤」的遊戲道具，第一場2月23日在「南化超商及南化天后宮-週日食光聚場」舉辦首場就業快閃活動，搭配南化區40年來首次的夜市活動，自己從下午4時先去超商快閃活動後立馬接續晚場的夜市，看著攤位圍著眾多躍躍欲試的民眾，內心真是滿滿的感動！兩場活動成效都比預期的還好，更加速自己繼續辦下去的動力。





在興南客運公車站坐車的63歲林先生表示，自己已退休多年，今天才在這個活動場合知道政府有「55+中高齡就業獎勵方案」，自己身體還算健康，經就服員解說後燃起再就業的動機，現場瀏覽了幾個最新職缺也填寫了求職登記表，希望有機會再貢獻自己心力，還可以多賺點退休金；另外53歲的謝小姐因照顧公公多年無法上班，現在公公已離世，想要出來上班貼補家用，今日了解政府有「婦女再就業方案」，想要先職訓增加自己技能後，再努力找工作，除了可以賺生活費外，也可以証明自己的能力，第一次看到公部門同仁駐點在超商宣導，態度積極友善、道具吸睛有趣，真的很值得肯定！



永康就業中心主任李奇玫表示，永康就業中心轄區幅員較廣，山區民眾對於政府所推行的促進就業方案，往往較不了解，因偏鄉就服員常在中午至超商用餐時，多次被民眾或路人問及就業問題，為了讓服務更主動及便民，同仁自發性的在超商、郵局、廟口…等人潮多的地方，主動積極駐點及透過「就業服務轉盤」達到專案解說，借由商家平台與就服台做異業合作，讓政府的服務更有效益更能符合民眾需求，未來中心除了在南化，玉井7-11超商快閃駐點服務外，也會在左鎮、山上、大內等區或人潮多的地方做快閃服務活動，無論你是學生、上班族還是準備重返職場、中高齡再就業或企業廠商、企業等，都歡迎前來了解！相關訊息可電洽永康就業中心06-2038560或上雲嘉南分署官網查詢。