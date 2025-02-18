　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投幅員遼闊偏鄉居民多　即起可在11家在地傳統商店使用好食券

▲南投縣政府與在地傳統商店合作，提升「好食券」偏鄉兌換便利性。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府與在地傳統商店合作，提升「好食券」偏鄉兌換便利性。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為協助因遭逢家庭變故或失業而生活陷困的家庭，避免因民生物資短缺而遭遇挨餓窘境，以餐食援助的方式發放南投縣「好食券」，照顧民眾基本溫飽需求，並協助申辦相關社會福利服務，建構無縫服務網絡，並歡迎商家加入兌換據點。

南投縣社會及勞動局指出，持南投縣好食券可到全縣的家樂福、楓康、統一、全家、萊爾富、OK等六大賣場及超商，兌換等價食品，但因該縣幅員廣大、偏鄉山區居民多，部分地區缺乏便利商店或連鎖賣場，特與在地傳統商店合作，並設計合作商家辨識貼紙方便民眾識別（如上圖），目前合作商家共計11家：

▲「南投縣好食券」正名再加碼。（圖／記者高堂堯攝）

1. 阿禧哥担仔麵：南投縣國姓鄉國姓村國姓路319號；2. 田心園烘培房：南投縣國姓鄉石門村國姓路240-1號；3. 集香軒烘培坊：南投縣國姓鄉國姓村中興路240號；4. 隨香自助餐：南投縣國姓鄉石門村中興路159號；5. 振隆商店：南投縣水里鄉上安村水信路三段208號；6. 易鼎咖啡簡餐茶坊：南投縣水里鄉鉅工村民生路276號；7. 南盛商店：南投縣信義鄉地利村開信巷112號；8. 美美小食堂：南投縣仁愛鄉中正村光明路52號；9. 富勝商店：南投縣仁愛鄉中正村平等巷17之1號；10. 中村小吃：南投縣仁愛鄉互助村中華路6號；11. 快樂商店：南投縣仁愛鄉互助村中華路97號。

縣府社會及勞動局局長林志忠表示，為讓民眾能就近前往便利商店或連鎖賣場，兌換熟食及便當等，以獲得基本餐食需求，讓偏鄉地區的民眾能便捷地兌換餐食，該局積極與商家合作，擴增兌換據點，未來也歡迎更多商家加入合作行列。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／王大陸遭逮　26歲台大醫學霸也被抓！曾是化奧金牌
獨／王大陸遭逮！拘提名單「驚見醫師」　警鎖定身分了
獨／好消息！澳門2歲小妹腦壓降低　生命跡象穩定
王大陸砸百萬閃兵！3仲介落網「無醫學背景」　警追幕後指導醫
獨／新光三越爆炸10分鐘後...廣播裝沒事：系統故障　購物愉
快訊／碎屍案新進展！驗出林女肝臟　　2屍塊待DNA確認身分
快訊／陳妍希秒發聲明！　3重點反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投幅員遼闊偏鄉居民多　即起可在11家在地傳統商店使用好食券

陳亭妃兒童節活動搶先上映！　「妃妃姐姐叢林奇遇記」即將登場

網路販售醫材恐觸法小心　台南衛生局籲謹慎守荷包！

228健康一下！3 ／1花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展　3月台南同步盛大登場

228連假蘇花路廊北上南下車流尖峰時段曝　行車攻略公布

擴大徧鄉就醫交通補助！花蓮新增3鄉所有孕婦　即日起可申請

花蓮太平洋燈會圓滿落幕！　30天狂吸67萬人次

金門一天傳出5起「雜草火警」！東北季風助攻　警消疲於奔命

IEYI世界青少年發明展　台中葳格小學勇奪2金2銀4銅

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

南投幅員遼闊偏鄉居民多　即起可在11家在地傳統商店使用好食券

陳亭妃兒童節活動搶先上映！　「妃妃姐姐叢林奇遇記」即將登場

網路販售醫材恐觸法小心　台南衛生局籲謹慎守荷包！

228健康一下！3 ／1花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展　3月台南同步盛大登場

228連假蘇花路廊北上南下車流尖峰時段曝　行車攻略公布

擴大徧鄉就醫交通補助！花蓮新增3鄉所有孕婦　即日起可申請

花蓮太平洋燈會圓滿落幕！　30天狂吸67萬人次

金門一天傳出5起「雜草火警」！東北季風助攻　警消疲於奔命

IEYI世界青少年發明展　台中葳格小學勇奪2金2銀4銅

快訊／林葉亭今天送別父親林葉增　親友含悲送他最後一程

3度硬上少女害懷孕！惡狼裝無辜　DNA打臉：他99%是孩子的爸

桃機二航廈行李分檢異常13：20排除　6航班延誤半小時

情人節吃8千元大餐「男友應該要請客」　他怒分手！兩派吵翻：好摳

一直都能感受到勇士迷的愛　杜蘭特再聯手柯瑞：最好搭的球員

獨／王大陸閃兵遭逮　26歲台大醫學霸也被抓！曾是化奧金牌

卓榮泰為總預算找王金平出手　王鴻薇證實：王院長有來關切

馬斯克將創AI工作室喊「讓遊戲再次偉大」　掀業界正反兩派議論

不只王大陸！內政部全面清查　80役男「無病史卻患病」涉不法

柯建銘問為何請行政院協商總預算　韓國瑜動怒：那你發函幹嘛？

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

地方熱門新聞

桃園景福宮五神轎遶境出巡　韓網紅Judy感受台灣宗教魅力

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃說明會

聽障志工李宜芸無聲奉獻　點亮萬里閱讀之光

嘉義市區長、戶政主任　及體育場場長人事異動

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

南消六大辦理RIC快速救援訓練

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

金門一天傳出5起「雜草火警」！警消疲於奔命

IEYI世界青少年發明展　台中葳格小學勇奪2金2銀4銅

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

家扶全台義賣盼籌千萬助學金讓弱勢學生安心就學生活

台南新營新東路橋地下機車道撞死人肇事逃逸網友懸賞緝兇

桃園首推火災預防自治條例　納管高風險場所

網路販售醫材恐觸法小心籲謹慎守荷包！

更多熱門

相關新聞

「戰地軍醫」又來騙！彰化女險遭詐15萬比特幣

「戰地軍醫」又來騙！彰化女險遭詐15萬比特幣

日前彰化市才有一名年輕男子在網路認識一名自稱在阿富汗服役的女軍醫，要他花5萬元購買steam點數，昨日南彰化又有一名60餘歲的女子，認識1名自稱烏克蘭軍醫，寄170萬元美金包裹要與她結婚，要她先支付15萬比特幣，女子遂前往郵局領錢，途中經過派出所，向員警詢問才揭開騙局，保住女子積蓄。

台中怪男超商狂揍女客14拳　等紅燈又打女騎士

台中怪男超商狂揍女客14拳　等紅燈又打女騎士

猛刺前女友30多刀！恐怖情人判8年定讞

猛刺前女友30多刀！恐怖情人判8年定讞

結完帳想儲值「要她重新排隊」！店員：算2個服務

結完帳想儲值「要她重新排隊」！店員：算2個服務

幼兒園弟「結帳差6元」她秒付清！隔天一到超商暖爆

幼兒園弟「結帳差6元」她秒付清！隔天一到超商暖爆

關鍵字：

好食券兌換在地傳統商店偏鄉超商

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面