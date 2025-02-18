南投幅員遼闊偏鄉居民多　即起可在11家在地傳統商店使用好食券

▲南投縣政府與在地傳統商店合作，提升「好食券」偏鄉兌換便利性。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為協助因遭逢家庭變故或失業而生活陷困的家庭，避免因民生物資短缺而遭遇挨餓窘境，以餐食援助的方式發放南投縣「好食券」，照顧民眾基本溫飽需求，並協助申辦相關社會福利服務，建構無縫服務網絡，並歡迎商家加入兌換據點。

南投縣社會及勞動局指出，持南投縣好食券可到全縣的家樂福、楓康、統一、全家、萊爾富、OK等六大賣場及超商，兌換等價食品，但因該縣幅員廣大、偏鄉山區居民多，部分地區缺乏便利商店或連鎖賣場，特與在地傳統商店合作，並設計合作商家辨識貼紙方便民眾識別（如上圖），目前合作商家共計11家：

1. 阿禧哥担仔麵：南投縣國姓鄉國姓村國姓路319號；2. 田心園烘培房：南投縣國姓鄉石門村國姓路240-1號；3. 集香軒烘培坊：南投縣國姓鄉國姓村中興路240號；4. 隨香自助餐：南投縣國姓鄉石門村中興路159號；5. 振隆商店：南投縣水里鄉上安村水信路三段208號；6. 易鼎咖啡簡餐茶坊：南投縣水里鄉鉅工村民生路276號；7. 南盛商店：南投縣信義鄉地利村開信巷112號；8. 美美小食堂：南投縣仁愛鄉中正村光明路52號；9. 富勝商店：南投縣仁愛鄉中正村平等巷17之1號；10. 中村小吃：南投縣仁愛鄉互助村中華路6號；11. 快樂商店：南投縣仁愛鄉互助村中華路97號。

縣府社會及勞動局局長林志忠表示，為讓民眾能就近前往便利商店或連鎖賣場，兌換熟食及便當等，以獲得基本餐食需求，讓偏鄉地區的民眾能便捷地兌換餐食，該局積極與商家合作，擴增兌換據點，未來也歡迎更多商家加入合作行列。