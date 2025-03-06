海端鄉文化種子萌芽計畫　邀學童到市區藝文體驗

▲台東縣府教育處與寶桑基金會攜手舉辦文化種子萌芽計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為縮短城鄉教育資源差距，拓展台東學子的藝文視野，提供偏鄉孩童多元學習機會，台東縣政府教育處與寶桑基金會合作舉辦「海端鄉文化種子萌芽計畫」。於5日邀請海端鄉學童前往台東市區，參與一系列藝文與文化體驗活動，藉此提升孩子們的創造力與探索精神。

台東縣副縣長王志輝代表縣府歡迎海端鄉學生，並表示縣府長期關注偏鄉教育，希望透過此類計畫提供學童更多機會接觸藝文活動，進一步培養學習興趣與自信心。此次活動內容涵蓋多元文化與藝術體驗，包括參訪台灣史前文化博物館，了解當期展覽與台灣早期歷史；走訪黑膠唱片館，體驗音樂文化的魅力；錄音體驗與歌唱班課程，鼓勵孩子們勇於表達自我，發掘音樂潛能。此外，活動還安排電影觀賞及帶棍球體驗課程，希望孩子們能在運動與藝術的交融中拓展視野，並提升團隊合作精神。

寶桑基金會執行長陳世賢表示，基金會自2021年起推動文化種子萌芽計畫，首屆對象為大武鄉學童，讓他們到台東市購書、品嘗美食、觀看電影與參訪美術館，這些經驗對許多孩子而言相當珍貴。今年則擴展至海端鄉，感謝各校校長的支持與積極參與，未來希望能持續與台東縣政府教育處合作，透過多元學習方式幫助偏鄉孩童建立自信，並從文化體驗中找到自我價值與學習樂趣。

教育處也表達感謝，強調透過基金會的支持，讓偏鄉孩童有機會走出家鄉，探索更廣闊的世界，期盼此計畫能帶來長遠的教育影響，啟發學童的無限可能。