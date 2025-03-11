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杜特蒂被通緝7千警力追捕　女兒遭彈劾... 正義勝利還是政治鬥爭？

▲▼ Duterte,杜特蒂 。（圖／路透）

▲杜特蒂2016年發起的「毒品戰爭」，人權組織估計實際死亡人數可能高達3萬人 。（圖／路透）

記者隋昊志／綜合報導

2016年，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布展開「毒品戰爭」，以強硬打擊犯罪的形象獲得廣泛支持。他在任內兌現了對毒販格殺勿論的承諾，然而這場禁毒戰爭導致大量法外處決。官方數據顯示有超過6000人死亡，而人權組織則估計實際死亡人數可能高達3萬人。

2019年，菲律賓退出了國際刑事法院（ICC），但ICC仍對菲律賓在成員國期間所發生的罪行擁有管轄權。2021年9月，ICC啟動對杜特蒂禁毒戰爭的調查，指出他的行動可能構成反人類罪。這一調查使杜特蒂陷入法律危機，國際刑警組織（Interpol）甚至對他發出了紅色通緝令。

隨著國際刑警組織的通緝令，菲律賓警方進入高度戒備狀態，計劃動員至少7000名警察展開逮捕行動，尤其在馬尼拉和杜特蒂的故鄉達沃省加強安保措施。菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的辦公室表示，尚未收到國際刑警組織的正式通知，但如果有需要，將配合執法。

杜特蒂目前正在香港進行訪問行程，並參加了一場有數千名菲律賓工人的集會。在集會上，他為禁毒政策辯解，強調這些行動是為了菲律賓人民的安全。他表示已做好被捕的準備，稱「如果這真是我的命運，我會接受。他們可以逮捕我、監禁我。」至於有傳聞指他到香港是為了逃避國際刑警組織的傳喚，杜特蒂的前總統法律顧問駁斥稱，這次香港行程早已計劃好，與ICC的調查無關。

▲▼菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。（圖／路透）

▲杜特蒂女兒、菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）遭到國會彈劾。（圖／路透）

此同時，杜特蒂女兒、現任菲律賓副總統薩拉·杜特蒂（Sara Duterte）日前揚言派人行刺總統小馬可仕，引發了新的政治風暴，也遭到國會彈劾「濫用公款」、「違憲」以及「背叛公眾信任」等案件。上月薩拉·杜特蒂請求最高法院，撤銷針對她的彈劾案，以阻止參議院進行可能導致她被免職的審判。

旅美學者翁履中表示，菲律賓目前正處於一場政治權力鬥爭的風暴之中。杜特蒂家族的親中立場，使他們成為中國政府的潛在盟友，而馬可斯政府則選擇加強與美國的軍事合作，並在南海問題上對中國採取更強硬態度。這種政治極化不僅加劇國內政治動盪，也使菲律賓在國際間的外交選擇變得更具挑戰性。

翁履中指出，國際刑事法院對杜特蒂的調查使他陷入法律危機，而副總統薩拉·杜特蒂的彈劾案則成為2028年總統選舉的前哨戰。如果薩拉最終被判有罪，意味著她將無法在2028年競選總統，這將為馬可斯陣營掃清競爭對手，進一步穩固其政治地位。然而，對於菲律賓民主來說，這是否真的是一場「正義的勝利」？還是只是一場精心策劃的政治鬥爭？這將是未來幾年值得密切關注的議題。

翁履中認為，杜特蒂禁毒戰爭引發的法律和政治風暴，正深刻影響著菲律賓的未來。無論是國際刑事法院的調查，還是菲律賓內部的政治鬥爭，都將對該國的民主進程與國際立場產生深遠影響。

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