預言國民黨大罷免等著挨打　趙少康曝倒閣利弊：打一個徹底的大戰

▲前中廣前董事長趙少康（中）、郝龍斌前市長（左）、賴士葆委員（右）日前為藍營罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免烽火連天，10日傳出藍綠委通過一階罷免案比數為34比0，媒體更報導，國民黨主席朱立倫對倒閣案態度180度轉變，不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣，國民黨則嚴正否認此事。對此，前中廣董事長趙少康表示，國民黨現在只有兩個選擇，一個是「大罷免」，但就是等著挨打，一個就是「全面重選」，大家都要忙碌，免得讓民進黨立委在那邊看笑話，所以到底要打一個徹底的大戰還是就挨打防守，都需要仔細考慮。

趙少康於節目《少康戰情室》表示，國民黨再這樣搞下去，「以罷制罷」就變成笑話，34比0，但他也認為，國民黨罷綠委不會是0，相信「台北雙吳」吳思瑤、吳沛憶第一階段連署會過關，可能最終結果是35比5，差不多是這樣。

趙少康直言，現在麻煩的是，一旦發動全面罷免後，只會看到國民黨在阻擋，民進黨則是好整以暇，因為認為「反正罷不了我們」，一階二階都通過不了幾個，而國民黨起碼20、30個會通過二階，最後國民黨是全部都在應付選戰，民進黨就在那邊看好戲。

趙少康分析，不是說一定要全面改選，但必須要仔細思考利弊得失，現在只有兩個選擇，一個是「大罷免」，但大罷免就是國民黨等著挨打，一個就是「全面重選」，大家都要忙碌，免得讓民進黨立委覺得「都罷你們，我們沒事」，在那邊看笑話。

最後，趙少康強調，而且假如當選要9萬票，罷免只要6萬票，罷免比較容易，所以到底國民黨要怎麼樣，要打一個徹底的大戰還是就是挨打防守，都需要仔細考慮。

▼34位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）