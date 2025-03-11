▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台大婦產科醫師施景中日前爆料，某位立委竟對醫護人員耍官威，沒搞清楚狀況就把國健署長、健保署長及醫院高層叫到辦公室「亂罵一通」，網友則點名是國民黨立委洪孟楷，洪則喊冤。而施景中昨則稱，「不是洪孟楷。不要再猜了」。民進黨台中市議員江肇國今（11日）爆料，這位施壓的立委另有其人，直接點名「羅廷瑋，你也太沒義氣了吧！被連署罷免壓力很大我知道，但洪孟楷一來是你前輩、二來他被罷免的壓力也很大，請像個男人，敢作敢當！洪孟楷幫你背了四天的鍋，該自己扛起來了吧？」

施景中日前爆料，有教學醫院的主任向他透露，某第一階罷免達標的立委因為其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，所以發文把國健署、健保署的署長以及醫院副院長、醫師叫到辦公室亂罵一通。多位網友則質疑該藍委為洪孟楷。

對於指控，洪孟楷則喊冤，說他耍官威，真的太扭曲事實了；認識他的人，或是行政官員們，應該都可以證明，不管是官員的拜會、或是協調會，他一定以禮相待、專業對談，絕對不曾、也絕對不會「耍官威」。

而江肇國今踢爆，這件事傳開後，網路盛傳該立委名立委就是洪孟楷，但是自己接獲爆料，這位施壓的立委不是洪孟楷，而是羅廷瑋。公開請教羅廷瑋，辦公室有沒有發函要求：衛生福利部國民健康署（請署長出席）、衛生福利部中央健康保險署（請署長出席）、台大醫院（請副院長出席）於114年1月21日（星期二）下午5點到中興大樓2106室召開會議，之後才有了施景中爆料亂罵官員一事？

江肇國直言，羅廷瑋，你也太沒義氣了吧！被連署罷免壓力很大我知道，但洪孟楷一來是你前輩、二來他被罷免的壓力也很大，這四天你悶不吭聲讓洪孟楷幫你背鍋，這樣可以嗎？



