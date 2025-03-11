▲過去菜價高漲，民進黨罵時任北農經理的韓國瑜是菜蟲。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前表示，「今天買香蕉，一斤100元。有人問我『是遇到詐騙嗎』，國民水果貴成進口高級價，有看到政府在關心嗎？」卻惹怒蕉農，又遭綠營支持者洗版。國民黨前青年部主任陳冠安今（11日）批評，過去菜價高漲，民進黨就罵北農總經理韓國瑜是菜蟲，如今蕉價高漲，王鴻薇沒有責怪任何農民，「一位民意代表，呼籲政府多關心，何錯之有？」

王鴻薇日前針對香蕉價格的貼文慘被網友撻伐，有蕉農現身留言，「我是蕉農，看到了這樣的標題心好痛！」他解釋，去年三個颱風嚴重的侵台，接著冬天冷到現在，但香蕉是熱帶水果根本長不了，「長期蕉農就是靠天吃飯，台灣蕉農長期提供物美價廉的香蕉竟然被視為理所當然！」該位蕉農並表示，最近的不斷報導讓市場的拍賣價格無法正常運作，受傷害最深的還是蕉農，心酸喊話「可以拜託您們多體諒蕉農的靠天吃飯好嗎？」

陳冠安今日質疑，今年的香蕉貴嗎？貴，還是史上最貴！這不是要打擊農民，而是真實的統計數據。根據「當季好蔬果」的統計，今年3月的香蕉平均成交價，高達111.43元，是從1996年統計以來，近30年的最高點。

陳冠安提及，事實上，2024年12月，香蕉平均價格還只有62.03元，但在短短三個月內，竟飆漲8成，這是前所未有的情況。但香蕉價格飆升，有讓蕉農大賺嗎？並沒有。以上個月來說，雖然平均蕉價109.1元，但成交量935公噸，也創下新低。

陳冠安感嘆，蕉價飆升，消費者受害；香蕉賣得少，農民也同樣受害。面對產銷雙輸的情境，一位民意代表，呼籲政府多關心，何錯之有？過去菜價高漲，民進黨就罵北農總經理韓國瑜是菜蟲。如今蕉價高漲，王鴻薇沒有評論、責怪任何農民，只是要政府多關心，然後民進黨就撲天蓋地抹黑。

陳冠安說，去年颱風造成香蕉大量農損，農業專家預估要到今年夏天蕉價才會平緩。問題解決了嗎？沒有，但民進黨卻只想解決了提出問題的人，「產銷出問題不解決，這才是對台灣農業最大的打擊。」