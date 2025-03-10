怨香蕉飆漲惹怒蕉農　王鴻薇酸：綠側翼出征就能讓價格回穩？

▲王鴻薇喊香蕉1斤百元「遇詐騙」惹議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前表示，「今天買香蕉，一斤100元。有人問我『是遇到詐騙嗎』，國民水果貴成進口高級價，有看到政府在關心嗎？」卻被蕉農在留言區洗臉，去年三個颱風嚴重的侵台，接著冬天冷到現在，但香蕉是熱帶水果根本長不了。王鴻薇今（10日）回應，自己被民進黨側翼出征，民代為民發聲錯了嗎？消費者面對價格失控飆漲的香蕉，民代不能說？

王鴻薇日前針對香蕉價格的貼文慘被網友撻伐，有蕉農現身留言，「我是蕉農，看到了這樣的標題心好痛！」他解釋，去年三個颱風嚴重的侵台，接著冬天冷到現在，但香蕉是熱帶水果根本長不了，「長期蕉農就是靠天吃飯，台灣蕉農長期提供物美價廉的香蕉竟然被視為理所當然！」該位蕉農並表示，最近的不斷報導讓市場的拍賣價格無法正常運作，受傷害最深的還是蕉農，心酸喊話「可以拜託您們多體諒蕉農的靠天吃飯好嗎？」

王鴻薇今日感嘆，反應香蕉漲價被出征，因為政府只想解決提出問題的人，政府重視香蕉漲價，沒想到農業部也不出來說明如何因應，卻見民進黨側翼出征、到柯建銘辦公室助理發文帶風向，這個手法當然就是要讓她閉嘴，讓無能失職農業部可以繼續裝睡。

王鴻薇質疑，民代為民發聲錯了嗎？消費者面對價格失控飆漲的香蕉，民代不能說，說了側翼就來留言洗版，專門帶風向的柯建銘助理也加入攻擊行列，標準的黨媒協同作戰，就是要在野黨的委員噤聲，農產品價格失控不去問責農業部，洗風向價格就會回穩嗎？

王鴻薇批，香蕉價格高居不下，捫心自問，正常消費者誰受得了？香蕉漲到一台斤百元以上，這是合理價格？不去檢討政府，檢討為民發聲的民代，這就是綠色恐怖。

「民進黨過去蛋荒也經歷過蛋價飆漲，甚至後續過剩，反而成為超思弊案，如今又有農產品漲價，馬上啟動這些側翼媒體，想要全面封殺議題，難道是心裡有鬼？」王鴻薇表示，請農業部出來說話，香蕉漲到現在，要漲多久？漲幅多少？有沒有因應辦法？通通出來跟國人說清楚，不要妄想靠側翼帶風向治國。