罷免吳沛憶後派誰選？　北市黨部主委：鍾沛君可轉戰中正萬華

▲若吳沛憶遭罷免，國民黨看好大安文山區市議員鍾沛君參與中正萬華立委補選。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠最新罷免戰況「34比0」，藍軍力拚補件能通過第一階段連署，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、新北張宏陸、蘇巧慧、山地原住民伍麗華都成標的。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（10日）接受專訪時表示，北市若罷掉中正萬華的民進黨立委吳沛憶，黨部屬意大安文山議員鍾沛君戰中正萬華，黃呂並稱讚鍾沛君是一個傳播能力非常強的人，「她（鍾沛君）有親自跟我講，有意願，我說歡迎」。

黃呂錦茹接受中廣《千秋萬事》專訪時直言，北市綠委吳思瑤、吳沛憶無作為、仇恨值高，必須罷免掉，補選立委的提名人選，必須要能夠贏。吳沛憶的中正萬華選區部分，黃呂錦茹說，鍾沛君參與大安區立委初選時，即考慮選立委，她有她的志向，「她（鍾沛君）有親自跟我講有意願，我說歡迎」，若藍營其他人有意願、民眾黨也有意願，都可以比民調，這樣比較公平，

至於士林北投罷免吳思瑤，黃呂錦茹說，士林北投上次分裂落敗，這次補選希望白營也可以合作，「我心中已有人選」，原則上從市議員、友黨產生，但不方便透露。節目休息時間，主持人王淺秋點名士林北投補選會不會是台北市議員游淑慧出戰？黃呂連忙說「沒有沒有...」，游上次是選士林大同，這次補選是士林北投。

另，傳出國民黨內參民調，藍委葉元之、黃建賓、王鴻薇被列危險名單。黃呂錦茹坦言，王鴻薇確實有一點危險，是因為選區之一的中山區比較偏綠，不過現在有回來了。