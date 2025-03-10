藍軍陳超明、邱鎮軍罷免案也達標！　最新一階過關「34：0」

▲大罷免開戰。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免遍地開花，中選會10日公布最新數字，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程。據了解，立委罷免案部分皆為藍委，今新增的2案則為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍。

中選會表示，經地方完成一階查對，其結果也經中選會確認後，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程序；至其餘案件則在補件或查對期限內，亦併此予以敘明，餘仍無個案評論或其他回應，請諒察。

據了解，截至目前通過的34件立委罷免案，皆為藍軍，分別為第一波的王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁；第二波的林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳳；今則再增加陳超明、邱鎮軍。據罷團指出，兩人連署合格份數正確率皆破9成。另一方面，罷免綠委的部分，一階連署全數未通過，仍待補件。

依據選罷法，公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。值得注意的是，若提出罷免案經宣告不成立，則同一被罷免人不得再被提案罷免。

▼34位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）