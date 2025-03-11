挑戰寒流！　「全台雷雨」凍5天時間曝

▲周六起強冷空氣南下。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周四、周五有局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率；周六、周日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率；周六晚起強冷空氣南下，下周一至下周三轉乾冷，清晨及夜間更有觸及寒流標準的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周三暖氣團持續影響，各地仍為晴朗穩定，春暖如夏，最高氣溫在30度以上，西半部容易起霧；今日有鬆散雲層從北方移入，北海岸及山區偶有零星少量飄雨的機率，影響輕微。

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吳德榮說，周四、周五鋒面在北部近海徘徊，台灣在暖氣團內，高溫雖略降仍偏暖，因鋒面接近，大氣不穩定，有局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率，尤其周四要注意小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生；周六、周日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率；下周一至下周四各地晴朗穩定。

吳德榮指出，模式模擬顯示，周六晚起比前波強的冷空氣南下，氣溫驟降，周日晚已逼近強烈大陸冷氣團標準；下周一至下周三轉乾冷，因輻射冷卻加成，清晨及夜間更有觸及寒流標準（台北測站≦10度）機率，本島平地的最低氣溫會降到幾度？模式還在調整，需再觀察；下周三白天起至下周四冷空氣減弱，氣溫回升。