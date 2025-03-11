今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

▲氣象署今晨發布「濃霧特報」，新北市至雲林縣已出現能見度不足200公尺的現象。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，今天水氣略為增多；周四至周六兩波鋒面通過，全台降雨機率高，周四北部有局部較大雨勢機率。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）



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氣象署發布「濃霧特報」，今日清晨至上午台南以北地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新北市至雲林縣已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義縣能見度亦較低，請注意。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣略為增多，除了東半部有零星降雨外，清晨至傍晚北部和中部山區可能也有零星降雨，但整體雨勢不會太大；北部、東半部白天高溫25至28度，中南部可達29至30度，但夜晚稍涼，日夜溫差大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說， 周三東半部、恆春半島有零星短暫雨；周四鋒面通過，周五另波鋒面接近、周六通過，這三天全台降雨機率高，周四北部有局部較大雨勢機率。

林定宜表示，周六下半天大陸冷氣團南下，周末北部低溫12度，中部13度，南部14度；這波冷空氣影響滿久的，大約可持續到下周四，尤其後期可能再降溫，有不確定性，強度還要再觀察。

林定宜指出，周日後水氣慢慢減少；下周一水氣比較少，東半部、恆春半島、西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。