挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

▲周四起全台降雨機率高。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周四、周五鋒面在北部近海徘徊，要注意小範圍「劇烈天氣」；周六、周日鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨的機率；下周一至下周三轉乾冷，清晨及夜間更有觸及「寒流」的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日暖氣團影響，各地區大都為晴朗穩定的天氣，最高氣溫回升至30度以上，西半部易起霧，東半部偶有零星少量飄雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周二、周三暖氣團持續影響，各地仍為晴朗穩定、春暖如夏，最高氣溫仍在30度以上，西半部容易起霧；周二北部海面有雲層移入，北海岸及山區偶有零星少量飄雨的機率，影響輕微。

吳德榮表示，周四、周五鋒面在北部近海徘徊，台灣在暖氣團內，高溫略降仍偏暖，因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率，要注意小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生；周六、周日鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨的機率；下周一至下周三各地晴朗穩定。

吳德榮提醒，模式模擬顯示，周六下午起比前波強的冷空氣南下，氣溫驟降，周日晚已逼近強烈大陸冷氣團標準；下周一至下周三轉乾冷，因輻射冷卻加成，清晨及夜間更有觸及寒流的機率；下周三白天起減弱，氣溫回升，期末模擬各國模式持續調整中，需密切觀察。