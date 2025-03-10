　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲周四起全台降雨機率高。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周四、周五鋒面在北部近海徘徊，要注意小範圍「劇烈天氣」；周六、周日鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨的機率；下周一至下周三轉乾冷，清晨及夜間更有觸及「寒流」的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日暖氣團影響，各地區大都為晴朗穩定的天氣，最高氣溫回升至30度以上，西半部易起霧，東半部偶有零星少量飄雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周二、周三暖氣團持續影響，各地仍為晴朗穩定、春暖如夏，最高氣溫仍在30度以上，西半部容易起霧；周二北部海面有雲層移入，北海岸及山區偶有零星少量飄雨的機率，影響輕微。

吳德榮表示，周四、周五鋒面在北部近海徘徊，台灣在暖氣團內，高溫略降仍偏暖，因大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率，要注意小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生；周六、周日鋒面通過，各地有局部陣雨或雷雨的機率；下周一至下周三各地晴朗穩定。

吳德榮提醒，模式模擬顯示，周六下午起比前波強的冷空氣南下，氣溫驟降，周日晚已逼近強烈大陸冷氣團標準；下周一至下周三轉乾冷，因輻射冷卻加成，清晨及夜間更有觸及寒流的機率；下周三白天起減弱，氣溫回升，期末模擬各國模式持續調整中，需密切觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NBA最慘球隊！傷到湊不滿8人　比賽恐取消
蔡依珊突PO左眼傷腫照！遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生病堅持不去醫院！捷克女驚訝台灣醫護比：護理師有超能力？

小男孩捷運大喊「阿姨為何坐這裡」　父母圍著她！網怒：沒救了

從顏色看個性！選擇你的馬戲團色彩　探索內心世界

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

水逆來了！12星座「最新一週運勢」出爐　天秤隱身躲災

拜泡麵土地公發現「超大桶泡麵」！驚人照片萬人笑翻：有開團購嗎

休旅車遭蜜蜂攻佔！後側玻璃慘變「移動式蜂巢」　車主回來看傻

自慰能「增進性生活表現」！泌尿醫打破4大迷思

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

生病堅持不去醫院！捷克女驚訝台灣醫護比：護理師有超能力？

小男孩捷運大喊「阿姨為何坐這裡」　父母圍著她！網怒：沒救了

從顏色看個性！選擇你的馬戲團色彩　探索內心世界

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

水逆來了！12星座「最新一週運勢」出爐　天秤隱身躲災

拜泡麵土地公發現「超大桶泡麵」！驚人照片萬人笑翻：有開團購嗎

休旅車遭蜜蜂攻佔！後側玻璃慘變「移動式蜂巢」　車主回來看傻

自慰能「增進性生活表現」！泌尿醫打破4大迷思

生病堅持不去醫院！捷克女驚訝台灣醫護比：護理師有超能力？

花蓮玉長大橋斥資5.2億重建！基樁全數完成　預計明年中完工

台積電失守千元　指數跌逾百點

邊充電邊滑手機　泰15歲少女陳屍床上！疑延長線「1狀況」電死人

賞螢活動啟動！開幕音樂會+市集　專車直達大農大富

小男孩捷運大喊「阿姨為何坐這裡」　父母圍著她！網怒：沒救了

《柯南》新劇場版官方備「沉睡小五郎」座椅：這次我不會睡著

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

從顏色看個性！選擇你的馬戲團色彩　探索內心世界

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！一大包20顆只賣80元、必買爆漿起司

#西門町 3少年「當街被砍」　多處刀傷送醫！警方追查中

生活熱門新聞

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

小時候「1款經典泡麵」味道變了！一票人吵翻

從小不刷牙！他大學「刷牙3個月」竟蛀牙了　釣出牙醫系生

以為貧血求診！小隻女被告知罹癌超崩潰

台灣遊客越南玩！給「-12.8」超低分　3大理由曝光

自慰能增進性生活表現　泌尿醫打破4迷思

全聯門口出現超新「1機台」！媽媽們苦笑了

公婆要求煮晚餐！她照做「卻被趕出去」

求找「容易請假的工作」！1行業超爽：常請10天出國

休旅車遭變移動式蜂巢！車主看傻眼

更多熱門

相關新聞

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

把握好天氣！中央氣象署表示，周四至周六全台降雨機率高；周六大陸冷氣團南下，北部、宜蘭再度乍暖還寒。

明起逐日回暖飆30度！周四變天全台連下3天雨　

明起逐日回暖飆30度！周四變天全台連下3天雨　

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

今年冬天超級冷！　破3項紀錄

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面