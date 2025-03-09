好天氣剩4天！下周連2波鋒面+大陸冷氣團報到　變天時間出爐

▲好天氣剩下4天。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

好天氣還有4天！根據氣象署最新說明，周三（12日）前全台天氣穩定，降雨機率不高，僅有局部區域有零星短暫雨，氣溫部分也回升至20度以上，周四（13日）起接連2波鋒面陸續通過及大陸冷氣團南下，溫度持續下滑，周六（15日）晚上將感受到氣溫驟降，提醒民眾外出注意保暖及隨身攜帶雨具。

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▲未來1周降雨預報。（圖／氣象署提供，下同）

氣象署最新說明指出，今（9）日、明（10）日全台天氣穩定，降雨機率不高，僅中部以北、基隆北海岸地區有零星短暫雨，至周三前水氣皆不多、雨量有限；周四起有一波鋒面快速通過，水氣明顯增加，中部以北、基隆北海岸有產生短暫陣雨或雷雨機率，周五另一波鋒面接近並於隔日通過，水氣持續增加，中部以北、基隆北海岸地區有零星短暫陣雨及雷雨，東半部地區、南部山區出現局部短暫陣雨，南部平地也有零星短暫陣雨，冷氣團隨之南下，天氣轉冷。

▲未來1周氣溫預報。

氣溫部分，周三前溫度回升，西半部高溫可達20度以上、北部及東北部21度至23度、中部26度、南部28度，花東25至26度，周四起陸續2波鋒面通過，台灣雲量水氣增加，天氣不穩定導致溫度持續下降，提醒周六下半天因北方冷空氣南下，溫度下降更為明顯。

氣象署進一步補充說明，周三雖氣溫逐日爬升，不過台南以北、金門馬祖低能見度，金門要注意有霧情形，周四到周六天氣不穩定，中部以北、基隆北海岸可能會有短暫陣雨或雷雨，東半部地區以及南部山區也都會有局部短暫陣雨，周六起連三天天氣寒冷，再度感受到乍暖還寒氛圍。

此波大陸冷氣團於周六晚上開始發威，溫度會驟降，一連3天都比較寒冷，不過後期溫度還有不確定性仍待觀察。