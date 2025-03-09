明起逐日回暖飆30度！周四變天連下3天雨　大陸冷氣團接棒再降溫

▲下周四起連3天全台有雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

把握回暖好天氣！中央氣象署指出周三（12日）前全台維持多雲到晴的天氣狀態，僅有中部以北、山區有零星短暫雨，氣溫也逐日回升，高溫最高可達30度；周四（13日）起連3天陸續迎來2波鋒面通過，全台有雨，氣溫也持續下滑，大陸冷氣團於周六（15日）起接棒，低溫恐降至14度以下。

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▲未來1周降雨預報。（圖／氣象署提供，下同）

中央氣象署預報員林定宜表示，周三（12日）前整體水氣不多，僅中部以北、山區、恆春半島、東半部地區有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴；氣溫也逐日回升，西半部高溫約可來到28至30度、南部30度，中部29度、北部28度，天氣溫暖晴朗。

▲未來1周氣溫預測。

周四（13日）起開始變天，首波鋒面快速通過，基隆北海岸、西半部會出現短暫陣雨或雷雨，北部則有局部較大雨勢，其他地區為局部短暫陣雨；周五（14日）第2波鋒面形成接近，並於15日通過，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部及南部山區易有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨。

周六（15日）起大陸冷氣團南下，北部、東北部轉冷，僅剩東部有短暫雨，迎風面也較容易下雨，其他地區多雲到晴、中南部則放晴；氣溫部分，周六晚上明顯降溫，周日更明顯，後續也會再往下降，台北約只剩14至18度、中部14至21度、南部16至25度，恐還會更低仍待觀察，預計維持低溫至19日。