　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯狂灌假消息　西方主流AI聊天機器人遭「汙染」幫散布親俄內容

▲上海世界人工智慧大會（WAIC）。（圖／路透）

▲親俄假訊息大量汙染AI，西方主流10款AI聊天機器人全中招。（示意圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

新聞和資訊監督機構NewsGuard的研究人員近日提出警告，一個由俄羅斯政府扶植，名為「真理」（Pravda）的龐大假資訊網路，正在向西方的AI聊天機器人大量灌輸親俄立場的資訊，進而「汙染」這些AI聊天機器人，使其容易生成支持俄羅斯的內容。

綜合外媒報導，NewsGuard最新的研究報導指出，「真理」（Pravda）是俄羅斯政府扶持的龐大假資訊網路，總部設置在莫斯科，也以「入口戰鬥」（Portal Kombat）為人所知，「真理」長期向西方的AI聊天機器人大量灌輸親俄訊息，進而影響AI生成的內文，隱蔽地在全球擴散親俄立場的消息。

研究指出，2024年已有360萬篇俄羅斯的宣傳文章被灌輸到西方AI系統中，且歐美目前10個主流AI聊天機器人重複使用、引述「真理」不實消息的比例高達33%，顯示俄羅斯已經成功透過AI技術，將政治宣傳內容發送到全球AI使用者手中。

NewsGuard表示，這項發現顯示了生成式AI不只會無意間引用到網路上流傳的假訊息，甚至會被有心人士故意灌輸不實消息，導致AI變成散布特定立場內容的幫兇，他們將這種手法稱為「大型語言模型誘騙」（LLM grooming），也代表AI已成為資訊戰的新戰場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！
快訊／竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
男作法性侵女大生　逼裸體畫符
趙少康怒問賴清德：是否該把魏哲家抓起來？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯狂灌假消息　西方主流AI聊天機器人遭「汙染」幫散布親俄內容

杜特蒂涉反人類罪！國際刑警發「紅色通緝令」　菲國7000警力追捕

范斯帶女兒散步遭圍堵！怒嗆挺烏示威者「追逐3歲孩童的爛人」

恐怖食人！男曝屍廣場「心臟、陰莖消失」　女嫌認：煮熟吃掉了

快訊／X大當機！網站瘋狂轉圈圈

吃鍋瓦斯外洩「炸出火光」驚險一幕　菜餚噴飛、人摔到屋外

美軍F-16緊急升空！　川普剛打完高爾夫「飛機闖入禁飛區」

傳烏克蘭將提議部分停火　推動美國恢復軍事援助情報共享

11間廁所全堵住！300乘客共用1馬桶　客機「白飛10小時」回到原地

陸客偷拍日本空姐！標註黑絲美腿照片瘋傳　全日空怒拿法條回應

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

俄羅斯狂灌假消息　西方主流AI聊天機器人遭「汙染」幫散布親俄內容

杜特蒂涉反人類罪！國際刑警發「紅色通緝令」　菲國7000警力追捕

范斯帶女兒散步遭圍堵！怒嗆挺烏示威者「追逐3歲孩童的爛人」

恐怖食人！男曝屍廣場「心臟、陰莖消失」　女嫌認：煮熟吃掉了

快訊／X大當機！網站瘋狂轉圈圈

吃鍋瓦斯外洩「炸出火光」驚險一幕　菜餚噴飛、人摔到屋外

美軍F-16緊急升空！　川普剛打完高爾夫「飛機闖入禁飛區」

傳烏克蘭將提議部分停火　推動美國恢復軍事援助情報共享

11間廁所全堵住！300乘客共用1馬桶　客機「白飛10小時」回到原地

陸客偷拍日本空姐！標註黑絲美腿照片瘋傳　全日空怒拿法條回應

柯瑞再創歷史！首位現役NBA球星接任「大學助理總經理」

賓士「油電共生CLA轎跑車」3／13全球發表！採MMA平台打造彈性更大

「自我感覺良好」星座Top 5　射手覺得別人不如自己、天秤非常雙標

網銀增資GASH樂點32億　2025深化泛娛樂推FunOne雙平台

新科球王擋道！高承睿首戰大考驗　林昀儒8強恐遇「天敵」

開發者認第7季太簡單！《暗黑破壞神4》難度將大幅上升

快訊／涉恐嚇富商！竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應

郵輪食材採購商機大　航港局等攜供應商推廣我優良食品登輪

俄羅斯狂灌假消息　西方主流AI聊天機器人遭「汙染」幫散布親俄內容

有冠軍相！公鹿主帥認證　騎士不像「虎頭蛇尾」的球隊

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

國際熱門新聞

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

北海道千島海溝恐爆規模9超強地震

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

泰15歲少女「邊充電邊玩手機」遭電死

11間廁所全堵住　客機白飛10小時回到原地

陸客偷拍空姐　全日空怒拿法條回應

6800萬賣初夜　女大生開價百萬找糖爹

飛機闖川普海湖莊園禁飛區　美軍F-16緊急升空

快訊／加拿大新總理誕生　杜魯道同黨「對川強硬派」前銀行家勝出

忘關投影！男師上課看片全播出　學生傻眼

他批美賤賣19.5萬比特幣　損失5455億

快訊／X大當機！網站瘋狂轉圈圈

更多熱門

相關新聞

台積電千元掰了！　法人曝投資關鍵

台積電千元掰了！　法人曝投資關鍵

記者劉邠如／台北報導 台積電（2330）今天股價跌出千元俱樂部，終場收在998元，最低觸及992元。萬寶投顧執行長王榮旭分析，台積電股價下跌的主因之一是川普關稅政策的不確定性，再加上美股表現疲弱，反彈力道有限，導致外資大幅調節持股，使台積電成為外資「提款機」。

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

台積電2月營收2600億元　年增43％寫同期新高

台積電2月營收2600億元　年增43％寫同期新高

豆花妹喊「再聊都快產生感情」　見APP網笑了

豆花妹喊「再聊都快產生感情」　見APP網笑了

俄軍反攻！潛入天然氣管道突襲烏軍

俄軍反攻！潛入天然氣管道突襲烏軍

關鍵字：

假資訊俄羅斯NewsGuardAI警告

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

妻直播到一半　Paul發飆狂酸

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

妹子曝「1款APP絕對不能看」　萬人懂：藏太多秘密

被追問台藝人挺中　甄子丹生氣：必統一！別挖坑給我踩

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

更多

最夯影音

更多

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面