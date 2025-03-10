▲親俄假訊息大量汙染AI，西方主流10款AI聊天機器人全中招。（示意圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

新聞和資訊監督機構NewsGuard的研究人員近日提出警告，一個由俄羅斯政府扶植，名為「真理」（Pravda）的龐大假資訊網路，正在向西方的AI聊天機器人大量灌輸親俄立場的資訊，進而「汙染」這些AI聊天機器人，使其容易生成支持俄羅斯的內容。

綜合外媒報導，NewsGuard最新的研究報導指出，「真理」（Pravda）是俄羅斯政府扶持的龐大假資訊網路，總部設置在莫斯科，也以「入口戰鬥」（Portal Kombat）為人所知，「真理」長期向西方的AI聊天機器人大量灌輸親俄訊息，進而影響AI生成的內文，隱蔽地在全球擴散親俄立場的消息。

研究指出，2024年已有360萬篇俄羅斯的宣傳文章被灌輸到西方AI系統中，且歐美目前10個主流AI聊天機器人重複使用、引述「真理」不實消息的比例高達33%，顯示俄羅斯已經成功透過AI技術，將政治宣傳內容發送到全球AI使用者手中。

NewsGuard表示，這項發現顯示了生成式AI不只會無意間引用到網路上流傳的假訊息，甚至會被有心人士故意灌輸不實消息，導致AI變成散布特定立場內容的幫兇，他們將這種手法稱為「大型語言模型誘騙」（LLM grooming），也代表AI已成為資訊戰的新戰場。