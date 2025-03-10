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18歲美少女自拍「車震分手砲」！酒吧嗨邀客人共賞　下場慘了

▲▼ 酒店,酒吧,酒店妹,酒店小姐。（圖／CFP）

▲泰勒在酒吧邀請眾人，一起觀賞她與前男友的性愛影片。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國德州發生離譜事件，18歲少女泰勒（Taylor Richard）與前男友「車震」，並且主動要求拍攝下來，不久後2人分手，她卻沒有依約刪掉影片，反而拿去酒吧給客人們欣賞，不僅遭到逮捕，還將面臨最高2年的有期徒刑。

今年情人節，這對小情侶在男方的卡車上發生性行為。前男友麥可（Michael Bassett）接受當地媒體ABC13採訪時說，泰勒當時要求，使用她的手機錄下性愛影片，但在2人不久後就分手了，麥可於是要求泰勒，刪掉那部影片。

未料直到上周，麥可才透過Snapchat群組得知，前女友不僅沒刪掉影片，還在酒吧裡到處拿給顧客看，不僅招致訕笑跟嘲諷，甚至毀了他的柴油引擎維修業務，「這真的非常丟臉，我出於自信而拍下這些影片，沒有多想。我沒有OnlyFans之類的，也沒有在出售自己身體的照片。」

泰勒3日被捕，5日被正式起訴，但目前已經交保獲釋，被法官下令遠離前男友。而哈里斯郡警長辦公室，尚未回應媒體的置評要求。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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