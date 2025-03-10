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川普開出2條件！澤倫斯基「放棄領土+下台」　才肯恢復援助

▲▼川普與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普及澤倫斯基的關係，持續牽動烏俄局勢。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

NBC引述2名美國官員說法報導，華府與基輔官員本周將在沙烏地阿拉伯會晤之際，美國總統川普私下向幕僚清楚表示，簽署礦產協議，並不足以讓美國恢復軍援及情報分享，澤倫斯基還需要做到2點行動，也就是放棄領土、卸下職務。

報導指出，川普希望簽署協議，讓美國對烏克蘭礦產資源「分一杯羹」，但也希望澤倫斯基對和平談判的態度有所改變，包括願意讓步、把領土割讓給俄羅斯。此外，川普也希望澤倫斯基對於烏克蘭大選採取行動，辭去國家領袖的職務。自從2022年被入侵以來，烏克蘭一直都在實施戒嚴，因此暫停選舉至今。

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）2024年9 月7日在紐約川普大樓會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）被問及此事時回應，正如總統在國會兩院聯席會議演說上指出的那樣，「烏克蘭人已經取得積極進展」，隨著會議將在沙烏地阿拉伯登場，「我們期待聽到更多積極行動，並且希望最終結束這場殘忍的戰爭與流血衝突。」

聯合國駐烏克蘭人權監測代表團表示，在美國暫停軍援與情報分享之後，俄軍加大對烏克蘭的攻擊，使得7日成為今年平民死傷最慘重的一天，大多數死傷都發生在烏克蘭控制的頓內茨克（Donetsk）。該機構數據也顯示，目前2025年的傷亡人數，已經超過2024年。

不過，美國政府官員宣稱，沒有任何跡象顯示，停止情報分享對俄羅斯攻擊產生直接影響，因為華府仍在與基輔分享能夠協助該國防禦俄羅斯攻擊的情報，而且這些大規模攻擊可能在援助暫停之前就計畫好。

與此同時，國會共和黨人正在施壓白宮，重啟軍援與情報共享，2名官員則認為，最快可能在下周恢復。

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