川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前重申希望取得格陵蘭的意願後，美國國會共和黨高層對「以軍事手段奪取格陵蘭」的構想提出異議，凸顯該議題在美國政壇內部引發分歧。

川普的格陵蘭「執念」遭自家人公開反對

在美軍日前擒獲委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普接受NBC News採訪時表示，他對取得格陵蘭一事「非常認真」，並稱這座位於北極圈的自治領土對美國國家安全具有重要意義。白宮也曾表示，在評估相關方案時，包括軍事行動在內的選項「始終存在」。

不過，美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）公開反對動用武力奪取格陵蘭，他表示，他不認為美國以軍事手段進行此種行動是「適當」之舉，並指出「不認為有人會認真考慮此事」。

共和黨籍聯邦參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）也持相似立場，他昨日告訴記者，不認為「在格陵蘭的軍事行動會是選項」，並稱這不是目前任何人會認真考慮的方向。

強取格陵蘭恐引發美歐政治激烈動盪

格陵蘭屬於丹麥王國的自治領土，丹麥與格陵蘭政府均強調該地的主權及自治權不容侵犯。民主、北約等國際盟友也對威脅使用軍事方式介入表示反對，認為此舉可能損及長期維持的跨大西洋安全架構。

目前美國國會內部就格陵蘭問題尚未形成支持動武的共識，且包括多位共和黨議員在內的聲音，均傾向透過外交與經濟手段解決，而非採取軍事行動。