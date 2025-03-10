陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳　馬英九喊話賴清德別計較

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會去年底邀請大陸高校師生團訪台，其中一位女同學宋思瑤受訪時稱「中國台北」惹議，陸委會強調「後續也會依照既有的機制進一步做行政方面的處分」，而主管機關之一的移民署今（10日）下午約談馬英九本人。馬英九向賴清德總統呼籲，不要和一位20歲的大陸女同學錙銖必較，也不要用政治力量和行政手段，阻斷兩岸青年交流珍貴機會。

▲前總統馬英九受訪。（圖／攝影中心攝）

馬英九基金會去年邀請中國大陸國手馬龍、楊倩等人來台進行學術交流，不過，當時同團學生在提及台灣在12強棒球賽奪冠時，竟致賀「中國台北隊」「一起為祖國努力」引起爭議。陸委會主委邱垂正當時表示，後續將進行「行政處分」，可能會要求主辦單位一段時間內不得再邀請相關團體到台灣交流，禁止期限從6個月至5年都有可能。

馬英九今日下午親赴移民署說明，2024年大陸高校師生團來台有無違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」相關規定。馬英九表示，希望藉此向賴清德總統的政府呼籲，不要用政治的力量與行政的手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會，這對兩岸的和平穩定不利，也不符合台灣民眾的利益。

馬英九提到，去年12月1日，來臺訪問的大陸上海復旦大學二年級的宋思瑤同學在接受台灣媒體訪問時，恭喜中華隊當時拿到棒球世界冠軍，她脫口說出的「中國台北」隊，是大陸地區普遍的用語，自己相信絕大多數的台灣民眾都會相信，當時宋思瑤並沒有貶抑臺灣的惡意，而且是真心恭喜我們的棒球隊獲得世界冠軍。

馬英九說，「我相信賴清德總統也一定不會和一位20歲的大陸女同學錙銖必較，因此我希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要的寒蟬效應」，讓其他臺灣民間單位更加不敢邀請大陸的團體來台，這樣會嚴重影響兩岸民間交流，對台灣並無好處。馬英九最後感嘆，言盡於此。