藍迎戰大罷免「怕了急了亂了」　綠喊話挽回民心最後機會就在明天

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨想「以罷制罷」應戰大罷免，但第一階段卻掛蛋，傳出黨主席朱立倫有意與民眾黨主席黃國昌討論倒閣選項。對此，國民黨發出聲明嚴正否認，「從未討論、絕無此事」，而民進黨團則喊話，若真要挽回民心，明天、後天的總預算、財劃法覆議案將是最後機會，「否則未來一旦真的被罷免，你們再也沒有機會了」。

民進黨團幹事長吳思瑤10日表示， 國民黨怕了、急了、亂了，上個禮拜先是抛出要用公投來救罷免，要拿公共政策的議題來消費，而這一週又有人放話要發動倒閣來救罷免，消費了憲政的議題，只是為了解決國民黨的內部問題。倒閣是憲政問題，是憲法的制度設計，要解決的是憲政的紛爭，而不是解決國民黨的內部問題。

吳思瑤說，今天是3月10號，距離總統賴清德召開的院際協調已經一個月了，當時立法院長韓國瑜也體認到總預算惡砍惡刪，造成憲政的僵局，立法院必須來省思做出調整，但是一個月以來總預算的問題依舊，國民黨內部不思檢討，不要想搬救兵，想討救兵，不論是拿公投來救罷免還是拿倒閣來救罷免，明天才是挽回民心，挽回民意的最後機會。

民進黨立委鍾佳濱回應，在民主國家，國會部門對於行政部門意見相左，僵持不下，解決僵局的方式，在內閣制的國家，就是提不信任案，也就是倒閣，然後透過解散國會重新改選，訴諸全國人民公決，新選出來的國會的多數主導後續的施政，這是一個民主國家的常態。

鍾佳濱指出，過去一整年很多民眾、學者、專家，對於藍白掌握多數濫權擴權，就是很明白的告訴他，如果你們認為行政團隊不符民意，那就提不信任案，後面的解散跟國會全面改選自然的水到渠成，為什麼藍白不做，因為他們貪戀去年僥倖得來的國會多數，現在他們區域立委有幾乎將近9成面臨被罷免，這種情況之下這些被罷免的國民黨的立委心會平嗎？藍白合作，合謀濫權擴權，做壞事一起做，被選民制裁卻是部分人，當然他們不平，因此相信朱主席近來承受很大的壓力，才開始抛出了有條件倒閣