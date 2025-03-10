4月電價恐再漲　國民黨批郭智輝：盲目撥補台電不如還錢於民

▲國民黨質疑，為何要用人民納稅錢補貼台電高價收購綠電的空缺？（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台電截至去年底累計虧損達4229億元，為防止虧損擴大，經濟部預計本月底召開電價審議會，決議4月電價。國民黨今（10日）召開「郭智輝扮演電價情勒大師，電價漲的真相就是賴清德無能」記者會，質疑經濟部長郭智輝當起「情勒大師」，憑什麼人民的納稅錢要用飲鴆止渴的方式不斷讓綠友友賺飽錢包？民進黨政府不修正錯誤能源政策，與其盲目撥補台電，不如還錢於民，普發兩萬，讓人民用這筆錢去繳電費。

國民黨發言人楊智伃表示，台電開始透過各種方式鋪排漲電價的劇本，怪藍白刪預算，藍白的確扣掉給台電1000億元的撥補，但台電這幾年以來電價不減反增，給多少錢都還是會漲電價，根本是民進黨能源政策的錯誤。

楊智伃說，台電劇本恐嚇不撥補漲民生店家，但就算撥補也是狂漲電價，事實是已經先投入了3000億元，卻還是增漲了4次電價，漲幅高達42.9％，這是因為民進黨不斷拿著神主牌「非核家園」，但這不台灣適合的政策方向。

楊智伃強調，國際間已經開始重新考慮核電，要重視核能以降低電價。美、日、德等先進國家都開始重新考慮核能，這些國家急轉彎是為了全球要淨零碳排，民進黨政府應該為了全台灣人民的利益進行調整。

「錯誤能源政策趕跑國際投資，台灣AI前景將變成BI（悲哀）。」新北市議員黃心華表示，2024年光台積電一間公司就用掉了台灣8%的電力，估計到了2030年台積電會用掉台灣12%的電力，若沒有辦法提供足夠、穩定、廉價的發電方式，不只台灣民生用電會受到衝擊，很多國際投資也會望之卻步。

台北市議員柳采葳表示，台電的財務黑洞早就已經不是新聞，但不能及時扭轉錯誤的能源政策，甚至還要政治操作，要在覆議案之前放話要漲電價，完全就是政治操作，還要將責任丟給在野黨。

柳采葳強調，國民黨主席朱立倫直接說，若台電要撥補2000億，不如每戶發2萬元，此項主張在網路上是一片叫好，電費專用補助乾脆直接發錢給人民，為什麼人民要幫民進黨錯誤能源政策買單？柳采葳要求總統賴清德應正面回應核能需求。