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筆蓋插肛門！妹子曝對付「連環屁」奇招　網嚇壞：我看了什麼？

一名女網友透露自己飽受腸躁症所苦，常放臭屁，最後竟用「筆蓋插肛門」。（示意圖，photoAC）

▲女網友飽受腸躁症所苦，常放臭屁，最後竟用「筆蓋插肛門」來減緩放屁速度。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一名患有腸躁症的年輕女網友分享指出，由於家族遺傳，從小就飽受腸躁症之苦，尤其在國中時期，每天會放數十個氣味濃烈的屁，嚴重影響生活，在嘗試各種飲食控制方法未果後，她意外發現將筆蓋插入肛門能有效減緩放屁的速度，並持續使用此方法數月之久。貼文在網路上引發熱議，許多網友對她的做法感到不可思議。

原PO在Dcard以「筆蓋插屁眼一整天」為題發文，表示高中時因腸胃問題頻繁就醫，在肝膽腸胃科檢查發現患有家族遺傳的腸躁症，回想起國三會考時期，當時的巨大壓力讓她的腸躁症雪上加霜，每天都放幾十個臭屁。

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原PO表示，當時因流言蜚語而感到身心俱疲，於是開始嘗試飲食控制。她起初不吃早餐，午餐不吃肉，晚餐也吃得很少。然而，這樣的飲食方式並未改善問題，結果還是會放屁，只是臭味減少，卻從無聲臭屁變成有聲但較不臭的響屁。後來她無意間發現「用筆蓋插肛門」似乎有效，還分享使用訣竅就是要翹著腳，讓屁慢慢釋放，她坦言自己靠這招撐了好幾個月。

貼文一出，原PO奇葩的做法讓不少網友傻眼，難以想像這個畫面， 「拿筆蓋塞肛門？我到底看了什麼？」「我很難想像當初坐在我旁邊的同學，肛門插著東西跟我講話」、「我覺得我不應該能看得懂中文」、「我覺得我是受害者，眼睛大腦都震撼了」、「我今天的網路用得夠多了…」；可是也有人懷疑可行性，「又不是筆蓋放進去後，它就永遠在洞口不會動，那麼小的東西絕對直接被妳的括約肌擠進大腸裡好嗎」。

也有網友提出警告，這位女網友的舉動並無醫學根據，且筆蓋可能掉入腸子裡，造成健康危害，呼籲大家不要模仿。


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