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「小雞很快長大」傳下體照給小三　鄭貞茂遭人夫對質逃了

前金管會副主委鄭貞茂（右）與前下屬A女（左）外遇，留下不少合照。（讀者提供）

▲前金管會副主委鄭貞茂（右）與前下屬A女（左）外遇，留下不少合照。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

臨老入花叢的鄭貞茂因為愛的滋潤，尺度大開，背著癌妻自拍下體勃起照傳給A女，並羞喊「小雞很快長大」，還自稱跟A女是「色色的情侶」，2人參加公開活動後，甚至會直接在停車場的汽車內激戰，鄭也會帶A女回住處。

誇張的是，2人各自返家後仍意猶未盡，經常互傳長串鹹濕訊息、交流心得，例如鄭貞茂曾提及「前面後面都喜歡」「要抓住對的部位」，A女回應「搖桿」「啟動他嗎」，鄭則誇A女「好厲害，一下就抓到重點」「要像開香檳一樣上下搖晃」，鄭還對A女自稱「我是被妳緊箍的孫悟空」，A女笑回「原來你喜歡棒打白骨精」，鄭則回應「不是棒打，是棒刺」「下回再搖弟弟給你看」。

鄭貞茂（右）為躲避A夫（左）質問，狼狽落跑，最後被對方「壁咚」攔下。（讀者提供）

▲鄭貞茂（右）為躲避A夫（左）質問，狼狽落跑，最後被對方「壁咚」攔下。（讀者提供）

B先生告訴本刊，去年3月，A女的孩子借用媽媽手機時發現有問題，告訴爸爸，A夫當下找妻子對質，A女否認與鄭貞茂有染，說2人年齡差太多，她只將鄭當作長輩，頻頻安撫丈夫，但事後又被抓包與鄭互傳鹹濕訊息。A夫用太太的電話打給鄭，拜託鄭離開A女，鄭卻答非所問，不斷跳針說：「祝你全家幸福！」之後就掛斷電話。

鄭貞茂（左）不斷迴避A夫（右）質問，雙方在比賽現場上演追逐戰。（讀者提供）

▲鄭貞茂（左）不斷迴避A夫（右）質問，雙方在比賽現場上演追逐戰。（讀者提供）

因為此事，A女跟丈夫大吵一架，搬回娘家，A夫聯絡不上妻子跟鄭貞茂，決定帶著證據向鄭妻求助，希望斬斷不倫戀，但2度拜訪都撲空。


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