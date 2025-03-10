外遇毀人家庭　鄭貞茂：和她只是球友

▲鄭貞茂（左）上週請辭台新投信董事長一職，黯然下台。（資料照片）



圖文／鏡週刊

前台新投信董事長鄭貞茂跟A女外遇，被抓包後還跟對方多次出遊，讓心有不甘的A夫有意提告，鄭貞茂雖不認與A女有染，但找上知名律師呂秋遠出面調解，表示願意賠償百萬元，並承諾未來絕對不會與A女在任何場合單獨碰面，還暗示A夫如果提告侵害配偶權，官司不一定贏，建議A夫把錢收下，簽署保密協定「化解誤會」。

B先生告訴本刊，球賽事件後，A女仍不肯搬回家，A夫也打聽到太太跟鄭貞茂依舊出雙入對，決定告上法院，因不願意和解，A夫還刻意開出高額和解金，求償650萬元。

開庭時，鄭貞茂辯稱不知有小孩的A女已婚，還說現在有很多單親媽媽。當被法官問到為何傳勃起照給A女時，鄭解釋他只是把手放進在褲子裡；至於跟A女的親吻照，則是去年爬山時，突然親了對方，但2人沒有交往；互傳鹹濕訊息是鬧著玩。法官最後根據LINE對話紀錄等證據，認定2人逾越朋友關係，鄭已侵害A夫的配偶權，判決他須賠償A夫25萬元。

▲罹癌的鄭妻是金融界高階主管，今年初不幸過世。

B先生說，鄭貞茂前年開始常帶A女吃大餐、報股市明牌給A女，博取對方好感。交往後，鄭得知A女在銀行的升等考試，考了近10年都過不了，竟透過關係，幫A女趕在期限前通過考試，協助她升等、加薪，行徑非常離譜。

在公部門、金融界均有深厚歷練的鄭貞茂，因為管不住自己的下半身，與前下屬發生不倫戀，不僅破壞對方的家庭，也背叛自己的婚姻，對癌妻更造成重大打擊，如今又因這段婚外情重創名聲、黯然下台，可說罪有應得。

針對相關指控，鄭貞茂全盤否認，他澄清A女只是他的羽毛球球友，二人沒有交往，妻子也認識對方，他跟妻子都不知A女已婚，反控A女的另一伴因感情失和才刻意栽贓他跟A女外遇，還在妻子生前到公司吵鬧並勒索鉅額金錢，他跟妻子原本要提起恐嚇等告訴，但因為妻子當時罹患癌症，身體狀況不佳，需要靜心療養才暫停。

鄭強調，妻子完全了解當時的狀況，並給予他全面支持，鄭坦言妻子當時心情與病情上都有影響，但是因A女的丈夫不斷騷擾，而不是他跟A女被栽贓婚外情，鄭也否認替A女關說人事案，他說在職場任職多年，一向痛恨關說人事案，與該女子僅為球友，若按爆料者說法，他為何不在農業金庫總經理任內為其升遷，而要等到離開金庫多年之後，再拜託別人？最後鄭也表示案件已經進入司法程序，他已離職，不是公眾人物，不願意再以私人事件占用公共資源。



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