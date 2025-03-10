「珍珠呆」連殺3老大撼動黑白兩道　槍擊要犯之首凶狠一生

▲梁國愷（左）服毒自盡，同夥王邦駒（中）及人質（右）驚慌失措。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）



圖文／鏡週刊

綽號「珍珠呆」的幫派分子梁國愷身材瘦小，但行事凶狠，曾是台灣十大槍擊要犯之首，他因槍殺嫡系老大，創下治安史紀錄，電影《艋舺》裡阮經天殺馬如龍的橋段，就是影射他。

梁國愷，身高不到160公分、體重40公斤，身材十分瘦小，跟一般道上兄弟完全不一樣。雖然外表不起眼，但他性情乖戾、行事凶狠，後來被萬華在地幫派「芳明館」創幫元老、綽號「流氓」的連明彥吸收，成為連的貼身保鑣。

▲電影《艋舺》中，阮經天殺馬如龍的橋段，就是影射梁國愷。（翻攝《艋舺》電影海報）

▲梁國愷綽號「珍珠呆」，曾被警方列為10大槍擊要犯之首。（翻攝畫面）

梁國愷加入芳明館後，很想出頭，某場餐會中，他向1名老大敬酒，沒想到這名老大連正眼都沒瞧他一眼，梁惱羞成怒，守在店外埋伏，當這名老大走出店門，梁立刻朝對方開槍，老大當場慘死街頭，後又陸續槍殺嫡系老大林春發、另名芳明館老大黃忠義 梁也因此一戰成名。

▲芳明館老大林春發（圖）遭小弟梁國愷槍殺身亡。（翻攝畫面）

打響知名度後，梁與同夥四處洗劫賭場，掀起腥風血雨，警方花了1年時間，終於掌握梁的行蹤，出動霹靂小組圍捕，警匪槍戰後，梁自知難逃法網，選擇服用氰化物自盡，結束罪惡的一生。

▲新北市長侯友宜（前）過去擔任警官時，曾率隊圍捕梁國愷等人。（東森新聞提供）

梁突然服毒身亡，讓黨羽王邦駒非常訝異，也讓被挾持者更緊張，擔心王會因衝動對他們不利，王看出4人的憂慮，告知只要不反抗，他不會動肉票，才讓4人鬆一口氣。

為了化解警匪對峙的僵局，警方派1名警官進入鐵工廠，與王邦駒談判，沒想到一進去就看見王用手槍指著人質，並用烏茲衝鋒槍指著自己，警官為緩和現場氣氛，特別把配槍丟給王，希望博取對方信任，王則一屁股坐到警官的槍上，最後在警方勸降下，終棄械投降。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

【專殺老大瘋殺手1】餐會中敬酒老大沒人鳥 不起眼小弟一狠招立刻上位

【專殺老大瘋殺手2】《艋舺》阮經天真人版竟是瘦小的他 結盟惡煞全台賭場挫咧等