用巨乳當架子！30歲網美靠H罩杯「年賺4000萬」

▲德國網美伊馮娜因胸前重量過重，不僅無法跑步，甚至很多日常行動都受到影響，但她甘之如飴。（翻攝自IG＠yvonne_bar_）

圖文／鏡週刊

現年30歲的德國網美伊馮娜（Yvonne Bar），因不滿意自己的A罩杯身材，她砸了5萬英鎊（約新台幣212萬元）將罩杯往上升7級來到H罩杯。由於胸前重量過重，讓她在日常生活中有多處不便，不過伊馮娜透露她也靠著豪乳讓她每年賺進100萬英鎊（約新台幣4,243萬元）。

綜合外媒報導，伊馮娜在IG上擁有318萬名粉絲，現在居住在杜拜。她表示，之前在德國老家法蘭克福的民眾經常嘲笑她的胸部，甚至還有陌生人會直接嗆聲，但杜拜不一樣，「杜拜的包容性很強，這裡的人只會對我的胸部感興趣。」

伊馮娜也對於自己「投資」胸部的成果感到滿意。伊馮娜透露，「我的外貌，尤其是胸部，是我的主要收入來源，我一年可以賺100萬英鎊。」她經常收到粉絲的私訊要求，且願意付費看她用胸部當「架子」，她也透過這樣的方式獲得豐厚的回報。

伊馮娜也笑說她的粉絲充滿創意，希望她在胸部上擺放咖啡杯、水果或蠟燭等物品，「它們（指胸部）太大了，我看不到我的腳趾，但它們非常適合擺放咖啡杯和蠟燭。我發現很多要求都很有趣，我對任何事情都持開放態度。」

不過胸前重量太大也讓伊馮娜生活中也些不便，例如上健身房時她無法使用跑步機，當她在家時，她會選擇將胸部放在桌上，減輕自己的負擔。儘管伊馮娜很喜歡現在的自己，但她在買衣服時很難找到尺寸，還要應對陌生人不必要的評論。

至於未來會繼續升級胸部嗎？伊馮娜表示，對於目前胸部大小感到很滿意了，但是誰也無法保證未來的事，也許之後會認為自己的身體還有改進空間。



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