不是要趕盡殺絕！廣告小妹揭孟耿如真面目　質疑道歉文背後心態

▲廣告小妹（左）對於孟耿如（右）的道歉文不以為然。（圖／廣告小妹、孟耿如臉書）

圖文／CTWANT

藝人黃子佼2023年爆發MeToo事件後，關閉社群離開演藝圈，所有工作停擺，連帶拖累到老婆孟耿如演藝事業。上週六黃子佼一家三口被直擊現身知名咖啡廳，再度引發關注，孟耿如發文致歉表示夫妻倆將誠心沉潛反省，遠離社群。對此，曾是黃子佼鐵粉的網紅「廣告小妹」表示，「時隔這麼久，才說知道老公做錯了、會淡出、會反省。是你，你信嗎？」

2023年6月演藝圈掀起MeToo風波，網紅「廣告小妹」曾點名黃子佼是清流，應該不會在MeToo中箭落馬，沒想到意外大翻船，曾是黃子佼鐵粉的她直接脫粉表示，「你消失在大眾面前，是最好的結局。」

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廣告小妹自懷孕生下兒子後，鮮少更新社群，今（10）上午針對孟耿如的貼文發表看法，表示「不是要趕盡殺絕，只是不買單。」廣告小妹憶起當時黃子佼性騷案剛爆發時，曾去孟耿如臉書下留言，直到受害者人數不斷增加後，又再留了第二次，她表示自己的語氣誠懇且委婉，字數與誠意成正比，卻被孟耿如無情封鎖，對比昨日的道歉文，質疑夫妻倆並非真心，「她轉身便將我封鎖。時隔這麼久，才說知道老公做錯了、會淡出、會反省。是你，你信嗎？」

▲孟耿如昨日發文道歉。（圖／孟耿如臉書）

近日黃子佼一家三口享受天倫樂的畫面被拍到，引爆網友怒火，孟耿如沉寂4天昨發文回應，對這段時間所造成的所有傷害感到抱歉，黃子佼做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，自己錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。

她強調，將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。

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