《華郵》：祖克柏為進中國市場嚴審言論　失敗後痛批北京

▲Meta董事長兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

《華盛頓郵報》於美東時間9日援引Facebook母公司Meta的前全球政策總監的舉報稱，Meta不惜審查政治內容、壓制政治異議，以圖進入利潤豐厚的中國市場，但最終卻未能如願。諷刺的是，Meta董事長兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）還因此在2019年10月批評中國的網路審查違背「言論自由」的價值觀。

報導引述前Meta公司的全球政策總監、中國政策團隊成員威廉斯（Sarah Wynn-Williams）的投訴稱，這家社群媒體巨頭如此「渴望」進入中國，以至於願意讓中國共產黨監督所有社群媒體內容並壓制不同意見。據悉，這位吹哨者於2017年離開Meta，且該份長達78頁的投訴報告是威廉斯向美國證券交易委員會（SEC）所提交的。威廉斯向《華盛頓郵報》表示：「多年來，Meta一直與中國共產黨狼狽為姦，向他們介紹最新的技術發展，並就此撒謊，人們有權利知道真相！」

據悉，中國是世界上審查制度最完善、最廣泛的國家之一，但包括Facebook、Instagram和WhatsApp在內的Meta社群平台，以及其它美國社交媒體均被其禁止，理由是華盛頓可能借此影響中國國內輿論，輸出顏色革命、製造動亂及顛覆政權。尤其當2009年，中國西部的新疆維吾爾自治區發生維族暴亂後，Facebook、Google，以及X平台的前身Twitter，就遭到中國徹底封殺。

儘管Meta創辦人祖克柏多次高調訪問中國，但該公司仍未能在該國站穩腳步。威廉斯聲稱，在與中國接觸洽談期間，Facebook和祖克柏同意採取多種破壞其標準作業程序的方式，包括同意將中國用戶的資料託管在中國的伺服器上，包括先前受到嚴格保護的香港用戶。吹哨者認為，這項讓步將使中國政府更容易獲得其公民的個人資訊。

威廉斯補充，有關Facebook重返中國運營的討論，自2015年開始就逐漸受到關注，當時Facebook據稱建立了一個審查系統，可以自動檢測並刪除限制條款的內容。吹哨者的報告還指出，Facebook願意任命一位「主編」，負責監督該社交平台中文版上出現的內容。該編輯可以根據自己的意願刪除內容，而且如果國家出現「社會動盪」，他們也有權力徹底關閉該網站。

該份投訴報告還指出，Facebook對中國的討好持續了到2017年，當時該公司限制了流亡海外的反華中國商人郭文貴的帳戶，因為他時常在Facebook上發布有關中國政府內部涉嫌貪腐的貼文。當時，Facebook解釋，刪除他的帳戶是因為他在「未經他人同意的情況下」分享了「他人的個人資訊」。但根據吹哨者的報告，此次刪除是受到中國1家網路監管機構的鼓勵，以證明Meta願意「解決共同利益」。

不過Meta公司的努力討好最終都只是徒勞無功。2014年2月，Facebook耗資約193億美元收購WhatsApp為旗下事業體，儘管WhatsApp那些年一直努力遵守中國的規範，但它還是在2017年遭到封殺。

於是這讓祖克柏大為光火，並因此加大了對中國政府的批評。他曾在2019年10月17日於喬治城大學發表演說時，強烈抨擊中國網路的審查制度，更抱怨「我們希望我們的服務進入中國，因為我相信有必要將整個世界連在一起，而且我認為我們可能會幫助創造一個更加開放的社會，但我們對在中國營運需要付出的代價，永遠無法與北京達成一致，他們從來就不允許我們進入。」

對此，Meta駁斥了上述的舉發報告：「這一切都是由1名8年前因表現不佳而被解僱的員工所推動的陰謀論。我們目前沒有在中國提供任何服務。我們曾經對此很感興趣，這是Facebook連接世界的計畫之一，這並不是什麼秘密。此事10年前就被廣泛報導。」Meta發言人補充：「我們最終選擇不執行這個曾經探索過的願景，祖克柏早在2019年便透露該訊息。」

然而，這並不是Meta第一次改變自己對「言論自由」的定義和標準，自從川普重返白宮後，祖克柏首度坦承其社交平台擁有第三方事實查核人員及內容審核機制，而如今為了避免遭到川普政府清算報復，祖克柏決定取消Meta在拜登時期針對保守派言論的審查機制。更巧的是，祖克柏如今還不遺餘力地敦促川普政府全面禁止TikTok在美國營運，以免影響該公司在美國市場的利潤。

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