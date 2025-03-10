孟耿如道歉！陳沂逆風「她是個受害者」：株連九族才邪惡

▲孟耿如昨日發文致歉。（圖／翻攝自孟耿如IG）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人黃子佼自#MeToo事件，已鮮少露面，不過夫妻倆日前被拍到出遊、老婆孟耿如更新社群動態，就引發網友不滿，因此孟耿如事後便發文道歉，並承諾會關閉社群帳號。對此，網紅陳沂則發表不同的看法，她認為孟耿如也是受害者，「禍不及家人」。

孟耿如昨日發文表示，黃子佼做錯事，傷害許多人，她第一時間非常錯愕，但身為妻子和母親，當下只想到要以家人身分發聲，因而做出不適切的發言，「想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉」。

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接著孟耿如說，黃子佼沒有復出的計畫，她也不支持。她透露，自己經營的品牌已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，但她知道這樣還是不夠，她將會關閉所有社群帳號，不再公開發表訊息，「誠心沉潛反省」，最後，她也再次向被她傷害、波及與影響的一切致歉。

針對此事，陳沂在臉書上發文表示，「我想說的是，禍不及家人」，雖然孟耿如在黃子佼出事後留言力挺，讓她覺得對方危機處理很差，但將心比心，「想像自己在那樣的處境下，震驚錯愕心痛各種情緒交雜，神智不清只想到要支持家人也是有可能的」。

陳沂說，她始終覺得孟耿如也是個受害者，「跟這麼噁的人結婚，還有什麼比這更可怕的事？」

有網友看完貼文後，則回應「大義滅親才有人會覺得她值得同情佩服」、「偽善的同情與理解」。陳沂則說，就算大義滅親也可能被說無情，「她（孟耿如）能做的就是安靜。」陳沂也認為，「株連九族才是真正的邪惡，舉著正義大旗傷害無辜的人」。