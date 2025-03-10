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婆婆做蛋糕「沙拉油代替奶油」！媳崩潰「螞蟻都不吃」：心疼菊花

女網友表示，婆婆熱愛烘焙卻不願試吃，還堅持用沙拉油取代奶油，導致蛋糕難以下嚥，如今還說想再試新的配方，讓全家人都相當無奈。（示意圖／Pixabay）

▲女網友的婆婆熱愛烘焙，卻自己不試吃只叫別人吃，還不斷開發「創新配方」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

難以入口的愛心料理，往往讓人盛情難卻，十分困擾。一名女網友表示，婆婆熱愛烘焙卻不願試吃，還堅持用沙拉油取代奶油，導致蛋糕「連螞蟻都不吃」。家人屢勸無效，婆婆仍樂此不疲，甚至想再嘗試新的配方，讓她崩潰直呼，「一想到優酪乳加沙拉油，我就心疼我的『菊花』。」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，熱衷於烘焙的婆婆，卻為了省錢堅持「用沙拉油代替奶油」，還認為只要是油就可以，導致成品不僅充滿油耗味，口感也極度不佳。然而，婆婆自己並不試吃，還強調「只喜歡做，不喜歡吃」，讓身為媳婦的她相當無奈。

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後來婆婆做好一個蛋糕放在桌上，原PO擔心長螞蟻，想幫忙收進冰箱時卻驚覺「連螞蟻都不吃」，讓她對婆婆的料理手藝驚訝不已。即便她曾多次向婆婆解釋，成品油耗味太重、麵包太硬，「小孩也不吃，我的老公也不吃。」但婆婆仍然執著於自己的製作方法，完全不願改進問題。

更讓原PO崩潰的是，婆婆居然開始研究如何讓蛋糕變軟，上網查到「用電鍋蒸可變軟」，還打算下次改用優酪乳試試看。原PO無奈直呼，她每次吃完婆婆烘培的成品，都直沖廁所解便，即便對方在她的逼迫下吃一塊自己做的蛋糕，卻仍說「這樣很好，至少能幫助消化，總比拉不出來要好」。

原PO聽完婆婆的一番話後，如今只好放棄勸退婆婆，又嘆「人家有做就要感恩」，但一想到優酪乳加沙拉油，「我就心疼我的『菊花』。」

原PO說，一想到婆婆下次要用優酪乳加沙拉油製作甜點，「我就心疼我的『菊花』。」（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

▲原PO心疼自己的「菊花」。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

事後，原PO補充，婆婆已有持續多年的烘焙習慣，起初身為媳婦的她也曾激動地把婆婆做的東西全部丟掉，連老公都氣到對媽媽爆粗口，但婆婆始終堅持做自己，甚至不會因此生氣，有時她看到婆婆堅持不懈地烘焙，原PO也覺得動容。

無奈的是，婆婆烘焙後不僅把廚房弄得一團亂，還得由原PO收拾善後，而她也曾建議，婆婆如果不想花錢就放棄興趣，或當作娛樂性質淺嘗輒止，不然就將成品拿去請人吃，但婆婆即使把成品送給一起運動的夥伴，他們也不願意吃，最後還是只能丟掉，後來烘焙頻率的確減少。

怎料，最近因為原PO經常買麵包給孩子當早餐，婆婆見狀後又燃起烘焙的熱情，讓她心累不已。婆婆還說「現在麵包多貴，自己做的多好」，原PO試探性地建議，「妳要不要去上烘焙課？」結果婆婆回應，「我都上網查，東西會難吃只是因為網路上的食譜都留一手，才會這樣。」原PO納悶，「其實我真的不想花錢讓婆婆繼續玩烘焙，我只想讓婆婆放棄。」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛表示「麵包加沙拉油？烘焙真的很花錢，自己做就是因為要健康，絕對沒辦法省錢，如果捨不得花錢還是去用買的就好」、「是我一定逼全家人一起吃，這種不分享就對不起自己」、「讓我想起，我媽也熱衷煮飯，但她的暗黑料理，也讓我望之卻步」、「包一包給她老公、她兒子女兒吃，在她的親戚、朋友來時拿出來待客。他們會勸她放棄。」、「妳婆婆把妳當人體試驗」。

原PO補充，婆婆已有持續多年的烘焙習慣，本來次數減少，但因為看到她最近經常買麵包給孩子當早餐，才又重新燃起熱情。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

▲原PO補充，婆婆因為看到她最近經常買麵包給孩子當早餐，又重新燃起做烘焙的熱情。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

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