嘉義透天厝豪宅藏大麻農場　警攻堅扣近億元毒品！2男被求重刑

記者林東良／台南報導

台南市刑警大隊10日發布會同嘉義縣警局破獲豪宅大麻種植場，起獲市價近億大麻相關毒品，查獲劉、張2人犯嫌，查扣大麻葉、大麻花成品、半成品及栽種設備一批，全案經嘉義地檢署偵辦，經嘉義地院裁定羈押，檢察官偵結起訴並求處重刑。

▲台南市刑大會同嘉義縣警局破獲豪宅大麻種植場，起獲市價近億大麻相關毒品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑事警察大隊偵一隊，2024年初獲報，一名38歲張姓男子涉嫌租用豪宅設立溫室種植二級毒品大麻，台南市刑大獲報後即與嘉義市警刑警大隊、第二分局及嘉義縣警中埔分局等單位共組專案小組偵辦，經專案小組長時間蒐證確認為大麻種植場，報請嘉義地檢署檢察官周欣潔指揮偵辦。

本案歷經數月蒐證，專案小組於2024年3月27日上午9時許，持搜索票在嘉義東區進行查緝，當場破獲張嫌位於租屋豪宅樓上藏匿的大麻種植場，並起獲大麻植株46株、乾燥大麻葉3袋（總淨重約127.63公克）、乾燥大麻花1袋（總淨重約234公克）、種植設備。

本案再經向上溯源，發現36歲劉姓男子涉有重嫌，在歷經3個月持續蒐證後，在2024年6月13日上午11時許，專案小組分別持搜索票至嘉義市及嘉義縣劉嫌所租賃豪宅強勢攻堅，查獲劉嫌大麻種植及製毒場，並查扣大麻活株94株，大麻花等成品及半成品（毛重11.899公斤）及其他種植、製造毒品器具及現金50萬元。這2波查緝行動共計查獲大麻活株140株及大麻成品半成品12.133公斤，全案分別將張、劉2嫌依違反毒品危害防制條例移請嘉義地檢署偵辦，經嘉義地院裁定羈押並經偵結起訴求處重刑。

經查，張嫌因無職業，後來在網路上看到如何種植大麻自行學習技術，得知大麻價錢甚高，就開始學習種大麻，張及劉等2嫌，係在KTV唱歌場所朋友介紹認識，唱歌飲酒之後，相互了解有施食大麻習慣及興趣，劉嫌得知張嫌亦有種植大麻技術，便再提供大麻苗栽給張嫌種植，再協助教導種植大麻技術精進，劉嫌告知張嫌，約3-4個月成長後，劉嫌會將大麻開花之後，會向他收購所種植大麻花。劉嫌係由網路購得種子以水耕方式讓大麻成長，等長大後在扦插方式培育，警方破獲劉、張2名假農民大麻種植場，警方查扣大麻植株、成品及半成品逾55公斤、大麻活株140株，查扣大麻相關毒品市價近1億元。

台南市警刑警大隊大隊長李宏倫表示，打擊毒品犯罪是一場長期抗戰，近年來常見混合式新興毒品及大麻，使得青年朋友易受毒品誘惑，本案查獲大麻以單株大麻產量300公克計算，扣案之植株約可生產出42公斤大麻，以1次吸食約0.5公克之重量計算，約可供8萬多人次吸食，危害社會治安甚鉅。台南市警局將持續查緝大麻犯罪，溯源斷根，展現政府對毒品「零容忍」之決心，以維護市民健康及安全。