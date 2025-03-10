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獨／唯一得利是韓國！炸藥業者涉造假喊冤：損失是中華民國

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北市從事精密化學材料批發的公司負責人黃姓男子，以3690萬元得標國防部軍備局第202廠的「B炸藥」採購案，負責供應18,000公斤炸藥，將美國原廠出具的品質保證書中檢驗結果欄位從「granules」（粒狀）變造為「flake」（片狀），遭偽造文書罪起訴，今（10日）士林地院開庭審理，法官考量黃認罪、無前科，聲請簡易處刑。

▲▼ 黃姓業者造假拿千萬標案遭起訴。（圖／記者黃資真攝）

▲黃姓炸藥業者造假拿千萬標案遭起訴。（圖／記者黃資真攝）

檢方起訴指出，國防部第202廠於2021年3月間，為籌備製造「105公厘HEAT-T彈藥」（高爆戰防曳光彈），以4,770萬元預算公開招標採購18,000公斤符合美軍MIL-C-401E文件規範的「B炸藥」。該規範明確要求炸藥必須符合「Type I，Grade A」標準，外觀需為片狀（flake）。黃姓男子經營的精密化學材料公司以3,690萬元得標，並與第202廠簽訂契約。

然而，黃男進口的炸藥卻是粒狀（granules），明顯不符規範，為通過驗收，黃男於2022年2月，將美國原廠出具的品質保證書中的檢驗結果欄位變造，將「granules」改為「flake」。隨後，他將變造後的文件列印成紙本，作為驗收依據提交第202廠。雖然炸藥外觀不符最初被發現，黃男多次陳情，最終通過驗收，結果被揭發起訴。

▲▼ 黃姓業者造假拿千萬標案遭起訴。（圖／記者黃資真攝）

▲黃男喊冤，是廠方內容錯誤自己才會協助修改。

開庭時，黃男與律師主張，因原廠內容錯誤，坦承將「granules」（粒狀）更改為「flake」（片狀），請求法官考量無前科給予緩刑。法官審酌，黃男為業務負責人、專科畢業、月入8萬，坦承犯罪沒前科，聲請簡易處刑。

不過，開庭後黃男受訪指出，此次是美軍很難得第一次販售炸藥，稱敵對廠商（韓國）提告造成國軍202廠與自身損失，導致美軍認為台灣沒保密再也不賣了，「我從年輕想盡辦法拿到貨進來，現在一公斤也不賣了」、「目的也達到了，因為韓國獨家壟斷。」

黃男強調「不是我惡意去改的，flake是美軍規定的，文件要真實」，是按美軍規範修改，卻被說是詐騙驗收相當冤枉，「我做了30年我會去詐騙嗎？想盡辦法去拿來，結果現在損失是我們中華民國，202廠也沒有，唯一得利是韓國。」

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