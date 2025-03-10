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快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，柯文哲8時53分抵達現場，手腳未佩戴戒具、面無表情參加家祭。而柯文哲唸追思文的時候，全程哽咽痛哭、狂擤鼻涕，表示這是他一生遺憾，並且向父親道歉「對不起父親，直到六十幾歲，還讓你如此擔心」。

▲▼柯文哲抵達告別式現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲抵達告別式現場。（圖／記者湯興漢攝）

台北看守所准許柯文哲戒護奔喪，柯於7時10分從台北看守所出發，原預估8時10分左右抵達新竹，但碰到路上塞車，直至8時53分才到告別式現場，身穿北所發放的藍黑色外套、手腳並未戴著戒具，面無表情步入家祭會場。

雖然家祭未對外開放，但外頭可清楚聽見柯文哲念追思文的內容，只見柯文哲全程哽咽痛哭、狂擤鼻涕，表示自己從小不用別人督促就很認真唸書，父親看了成績單，雖然沒多說什麼，但他知道父親很高興，因為父親的讀書機會被當年白色恐怖剝奪，但很努力工作，「他是我們柯家最堅強的支柱和靠山」。

柯文哲提到，解嚴以後，228不再是社會禁忌，但是卻變成他最尷尬的日子，因為每年到228父親參加紀念活動，就一路哭著回家，「我知道這是我父親一輩子無法走出的陰影，這就是我每年228都參加一日北高或一日雙塔自行車活動，用汗水取代淚水，走出憂傷情緒，用正面陽光面對歷史悲情」。

柯文哲指出，2013年當他可能參選台北市長的消息傳開後，爸爸從新竹搭車到台北，跑到台大醫院勸說「好好當醫生」、「我228失去父親，我不要再失去兒子了」。而當柯文哲講到這段時，一度疑似淚崩、停頓好幾秒。

柯文哲說，「我最後的決定，讓你這10年來為我操不少心，我的人生轉彎，更讓你在臨終前失去兒子陪伴。去年8月父親住院時，我因為各種司法羅織的罪名遭到搜索羈押，身為一個急重症醫師行醫30年，我竟然在我父親最需要我的時候，無法親自照料、對父親病情做處置，只能在父親發出病危通知時，在重重戒護下到醫院。」

柯文哲稱，「前兩次，我父親還很努力的睜開眼睛看我一眼，結果兩次都奇蹟式好轉，我知道他一直撐著要等我出來，但是我卻只能短短停留半小時。」每次離開想要叫父親，卻發不出聲音，第三次被叫出來的時候，「因為當時父親尿毒素已經超過160，每天尿量只剩下30，人也完全不一樣，我只能靜靜的流淚、輕輕握著他的手，這時候說什麼他都聽不到了。」

柯文哲強調，「我知道我父親一直在等我，但94歲高齡以這樣的病體強撐6個多月，直到他的身體再也無法負荷，我卻再度讓父親失望，最後還是沒辦法在最後一刻隨侍在旁，沒辦法再握著父親的手，告訴他我的感謝，並沒辦法向他拜別，連我父親去世的消息，都是隔了一天律師到台北看守所律見時才告訴我。」

柯文哲提到，當律師告知「你爸爸在昨天早上去世」時，「我懸在心中好幾天的不安，終於發生了，父親終於撐不到我可以回去陪伴他，這會是我一生的遺憾！人生之悲，莫此為甚，父親，感謝你這一生對我的嚴厲教誨，對我關懷悲慈，謝謝你儘管不認同我從政，期待我在台大醫院安穩當個醫生，但是謝謝你，你總是靜靜的在每個場合支持著我，當我這個兒子最大靠山。」

柯文哲表示，「對不起父親，直到六十幾歲還讓你如此擔心，請父親安息吧！你兒子會像你一樣，繼續堅強面對挫折跟打擊，請不要為我擔心，在天之靈請庇佑著媽媽，保佑她身體健康，我也會好好照顧媽媽的，我相信苦難都會過去，總會有重見光明的一天。」

▲▼柯文哲抵達告別式現場。（圖／記者湯興漢攝）

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