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3800元咖啡賣不動！高雄貴婦咖啡廳「斥資2500萬裝潢」驚傳盤讓

▲▼北高雄精品咖啡店「94 cafe」營業不到半年驚傳盤讓。（圖／翻攝店家臉書）

▲北高雄精品咖啡店「94 cafe」營業不到半年驚傳盤讓。（圖／翻攝店家臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一家質感複合式咖啡廳「94 cafe」號稱斥資2500萬打造，最貴的一杯咖啡要價3800元，被稱為網美貴婦咖啡廳，並以將來24小時營業為目標，沒想到經營不到半年，店家已準備盤讓。

「94 cafe」去年10月進駐巨蛋商圈，業者稱歷時18個月、耗資2500萬，由新加坡設計團隊傾力打造，店內不僅提供精品咖啡、法式甜點、歐式花茶，還有歐式主餐和輕食，盼能打造新興美食殿堂。

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▲▼北高雄精品咖啡店「94 cafe」營業不到半年驚傳盤讓。（圖／翻攝店家臉書）

▲店內有超長甜點櫃。（圖／翻攝店家臉書）

值得一提的是，店內餐飲最低180元起跳，最貴的一杯咖啡則要價3800元，一個人低消500元，並以限量席位、提供VIP包廂，致力打造舒服用餐環境，雖然評價兩極，但仍吸引不少網紅開箱。有人認為價錢太高，適合開在北部，但也有消費者認為，實際消費後，感受的到滿滿店家用心，餐點飲品也都好吃。

店家營業時間起初是早上9點到凌晨1點，讓不少夜貓子歡呼「深夜咖啡廳+1」，而店家當時更表示，未來將以24小時營業為目標。不過店家在2月17日突公告，決定調整營業時間至晚上11點，而營運不到半年，更傳出業者要盤讓，目前店門口已貼出「內部空調維修，店休一周」的公告。

▲▼北高雄精品咖啡店「94 cafe」營業不到半年驚傳盤讓。（圖／翻攝店家臉書）

▲「94 cafe」號稱斥資2500萬裝潢。（圖／翻攝店家臉書）

據房仲業者透露訊息，店內以歐式風格為設計主軸，只為呈現最講究的品味空間，但超過千萬裝潢，打掉實在可惜，不需浪費店面施工時間，適合美業、空間出租、咖啡廳、甜點輕食等行業進駐。

房仲指出，「94 cafe」建坪約140坪，租金每月20萬元，未來可約房東重新簽約。盤讓金部分有2種方案，分別為250萬、600萬，業者表示，目前穩定獲利，因主要事業另有安排，期待有緣團隊進駐。

網友則認為，「開店不只要有錢，是要有燒不完的錢」、「南部人就是要便宜又大碗」、「北高房價高不等於消費力高！「一直看到強調2500萬裝潢，就覺得經營者是不是搞錯了什麼？」

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