超商咖啡「買10送10」、「2杯55折」限今天！7-11隱藏優惠買1送1

▲7-11在「LINE禮物」推出咖啡隱藏優惠，門市也有2杯99元。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

周一上班特別需要咖啡提神，全家便利商店「周一咖啡日」，限今天（10日）單品、特濃咖啡兩杯55折到6折。萊爾富也祭出咖啡會員日，限1天「買10送10」。7-11在「LINE禮物」推出隱藏咖啡優惠，多款咖啡「買1送1」；官方APP「OPENPOINT行動隨時取」也有白色情人節優惠，大杯卡布奇諾、厚乳拿鐵等「買4送4」。

★7-ELEVEN

●「LINE禮物」咖啡優惠

特大杯冰濃萃拿鐵，買1送1（原價1杯75元）。⭢購買連結

特大杯冰濃萃美式，買1送1（原價1杯65元）。⭢購買連結

特大杯冰厚乳拿鐵，買1送1（原價1杯85元）。⭢購買連結

大杯冰馥列白拿鐵，買1送1（原價1杯120元）。⭢購買連結

大杯熱馥列白拿鐵，買1送1（原價1杯120元）。⭢購買連結

大杯冰精品美式，買1送1（原價1杯100元）。⭢購買連結

中杯熱好時經典可可，買1送1（原價1杯65元）。⭢購買連結

＊兌換期為購買起50天內，詳細說明依照平台為主。

●「OPENPOINT行動隨時取」即日起至3月15日，白色情人節咖啡優惠：

大杯卡布奇諾，買4送4（原價440元/組，特價省220元），限量每日2萬組。

大杯厚乳拿鐵，買4送4（原價520元/組，特價省260元），限量每日2萬組。

冰淇淋紅茶，買2送2（原價260元/組，特價省130元），限量1萬組。

風味系列指定冰飲（榛果拿鐵/玫瑰紅茶拿鐵等），任選買5送2（原價最多750元，最高可省150元）。

咖啡珍珠歐蕾 ，買5送2（原價525元/組，特價省150元）。

▼「OPENPOINT行動隨時取」即日起至3月15日咖啡優惠。（圖／業者提供）

●門市咖啡優惠

7-11 門市也有咖啡優惠，即日起至3月18日「2杯99元」：

特大杯厚乳拿鐵，2杯99元， 59折（原價1杯85元，特價50元）。

特大杯濃萃拿鐵，2杯99元，67折（原價1杯75元，特價50元）。

特大杯濃萃美式，2杯99元，77折（原價1杯65元，特價50元）。

▼7-11門市咖啡優惠。（圖／業者提供）



★全家

▲全家咖啡限今天2杯下殺。（圖／全家提供）

全家推出「周一咖啡日」，限今天3月10日在APP行動隨時取，推出咖啡2杯下殺：

大杯特濃美式，2杯65元，6折。

大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折。

大杯單品美式，2杯110元，55折。

大杯單品拿鐵，2杯120元，55折。

＊兌換期限至4月30日，詳情依業者公布為主。

★萊爾富

▲超商咖啡「買10送10」趁便宜囤起來。（圖／萊爾富提供）

●萊爾富在Hi-Life APP「整買零取」，3月10日推出「咖啡會員日」：

大杯美式，買10送10（原價900元，特價450元）。

大杯拿鐵，買10送6（原價880元，特價550元）。

大杯特濃美式，買10送10（原價1,100元，特價550元）。

大杯特濃拿鐵，買10送10（原價1,300元，特價650元）。

＊兌換期限至6月10日，詳情依業者公布為主。

▲▼萊爾富「咖啡會員日」限時優惠。（圖／翻攝自Hi-Life VIP APP）