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7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶！超商咖啡優惠一次看

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11大杯卡布奇諾、厚乳拿鐵「買4送4」今天開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN今（9日）起至3月15日限時7天，在APP推出大杯卡布奇諾、大杯厚乳拿鐵「買4送4」，還有冰淇淋紅茶「買2送2」。萊爾富也合作蜂蜜先生，推出「蜂蜜拿鐵」、「蜂蜜美式」，即日起至3月11日「買1送1」。

★7-ELEVEN

●「OPENPOINT行動隨時取」3月9日至3月15日：

大杯卡布奇諾，買4送4（原價440元/組，特價省220元），限量每日2萬組。
大杯厚乳拿鐵，買4送4（原價520元/組，特價省260元），限量每日2萬組。
冰淇淋紅茶，買2送2（原價260元/組，特價省130元），限量1萬組。
風味系列指定冰飲（榛果拿鐵/玫瑰紅茶拿鐵等），任選買5送2（原價最多750元，最高可省150元）。
咖啡珍珠歐蕾 ，買5送2（原價525元/組，特價省150元）。

▼「OPENPOINT行動隨時取」3月9日至3月15日咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●門市咖啡優惠

7-11 門市也有咖啡優惠，即日起至3月18日「2杯99元」：

特大杯厚乳拿鐵2杯99元， 59折（原價1杯85元，特價50元）。
特大杯濃萃拿鐵2杯99元，67折（原價1杯75元，特價50元）。
特大杯濃萃美式2杯99元，77折（原價1杯65元，特價50元）。

▼7-11門市咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11門市咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富攜手「蜂蜜先生」推出2款聯名蜂蜜咖啡飲品，限時優惠買1送1。

▲萊爾富新推出蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵，限定期間買1送1優惠。（圖／業者提供）

其中「蜂蜜拿鐵」（大杯售價65元），以經典拿鐵搭配天然龍眼蜜，溫潤奶香中透出蜂蜜的淡雅清甜，層次豐富，不過於甜膩，在春日品嚐更是溫暖、香甜的美味拿鐵新體驗。

另一款「蜂蜜美式」（大杯售價55元），則直接在香醇的美式咖啡中加入天然蜂蜜，讓咖啡的苦與蜂蜜的甜度中和，喝起來甜度適中，加上獨特的花香和果香，讓蜂蜜美式咖啡整體層次更提升。

兩款新品咖啡皆可製作成冰或熱飲，即日起至3月11日期間，門市限時嚐鮮優惠價「買1送1」；3月12日至4月1日期間，則推出「第2件5折」優惠。

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