觀光客到韓國旅遊「常犯5錯誤」！韓劇常見1行為　其實犯法

▲在韓國5做行為超NG。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著自由行門檻越來越低，許多民眾出國旅遊時會選擇自己安排行程，Threads帳號「Deep in Korea」就分享在韓國不能做的5大事情，包括禁止邊走邊抽菸、選擇外帶就不能內用、公車上不能飲食，也不能攜帶飲料等等，對此，不少網友恍然大悟，「拜託台灣學一下，一堆人邊走路邊抽菸」。

Threads帳號「Deep in Korea」小編發文，住在韓國N年，分享外國人容易犯的5大錯誤，提醒大家來旅遊時要特別注意，「每當在韓國看到有外國人這麼做的時候，就會為他們捏把冷汗」。

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第一點是「禁止室內、邊走邊抽菸」，即使是在室外，也只能在特定的吸菸區內抽菸，否則可能會被罰款10萬韓幣（約新台幣2270元）。第二點則是，「未經他人同意，不擅自拍攝他人」，因此在韓國上市的iPhone，內建拍攝功能無法開啟無聲模式。

▲超商店內外不可飲酒。（圖／記者蔡玟君攝）



第三點「選擇外帶就不可內用」，選擇外帶就不能在店內飲用、食用，否則店員可能會請客人離開。第四點「超商店內外不可飲酒」，雖然韓劇中常見的場景是在超商外喝酒，但實際上這行為是不被允許的，店員可能會報警處理，雖然不會到罰錢或有刑責問題。

第五點是「公車不能飲食，也不能攜帶飲料」，小編分享親身經歷，原以為只要不在公車上飲食就沒問題，但事實上連拿著飲料都不可以。

貼文曝光，掀起網友討論，「難怪我去年外帶星巴克，我家人正打算先喝一口，店員看到馬上叫我們離開」、「拜託台灣跟進第一點，一堆行動毒氣真得很煩」、「我搭公車有帶飲料一定會放包包裡，確保不會打翻就好」、「韓國有這個規定也太棒了吧，我一天都不知道要聞幾次二手菸，真的很不爽」、「其實⋯這些在其他國家也不能做，不是只有韓國」。

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