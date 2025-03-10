最美天使找到了！護理師「雙膝跪黑青」曝搶命過程：一定要救他

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄一名43歲陳姓男子8日晚間騎車外出，在停等紅燈時突然人車倒地，當場失去意識，一名路過的黃姓護理師見狀，立即下車施行CPR成功搶命，她的感人善舉在網路傳開，讓眾人看得感動不已。今日黃姓護理師出面還原搶救過程表示，當下男子已失去呼吸心跳，她見狀只想著「如果我不救他，他可能真的會死掉」，若下次再遇這樣情況也還是會出手，畢竟救人第一。

▲黃姓護理師跪地CPR成功搶命。（圖／黃姓護理師授權引用）

▲▼最美天使找到了！護理師「雙膝跪黑青」曝搶命過程。（圖／記者吳世龍攝）

護理師8日晚上在Threads分享跪在路邊CPR的畫面，「路上遇到OHCA，天職的直覺告訴我下車救人，我壓到第二個循環恢復無效呼吸，但至少人被我救回來了。」貼文狂吸24萬人按讚，「原來天使不一定有翅膀！」「雖然是天職，但妳無私立即正確判斷急救，這份職業專業，在當下是任何人事物無法取代的。」連家屬和119出勤的EMT、義消都紛紛留言道謝。

天使護理師黃馨儀今日出面還原搶命經過表示，當天跟她跟先生要去瑞豐夜市吃宵夜，在路口停等待轉時，就看到男子倒地躺在一旁，胸口已沒有任何起伏，她隨即跟先生說，「快點下車！我要救人！」

黃馨儀表示，她當下摸到男子身體時，發覺身體已經冷冰冰，所以便立即執行CPR，一直壓到救護車抵達。過程中也有蠻多熱心民眾問說要不要接手幫忙，她很感謝大家的熱心。

▲▼黃馨儀從小就立志當護理師，「因為不只是救一個人，還是一個家庭」。（圖／黃馨儀提供）

被問及那時候為何會做這樣的決定？黃馨儀則說，她其實沒想太多，也沒想說如果沒救起來，會不會有什麼法律責任，只想著「要救他！我只能救他，如果我不救他，他可能真的會死掉」。而歷經10幾分鐘CPR搶命後，她成功挽救男子性命，不過，跪在馬路救人也讓她雙膝紅腫瘀青，直到回家才發現。

這起感人善舉在網路傳開後，黃馨儀也被封為「最美天使」，她聽聞後害羞回應，其實大家都很努力，尤其在第一線護理人員及義警消都是很棒的。

▲▼黃馨儀今日前往消防隊接受表揚。（圖／記者吳世龍攝）

27歲黃馨儀過去在義大大昌醫院婦產兒科工作，目前離職後，預計3月中旬要前往大寮慈惠醫院就職。黃馨儀說，因為親人都從醫，她從國小就知道自己想當護理師，因為救人是難能可貴的事，「因為不只救一個人，而是救一個家庭，因為他可能是家裡的支柱」，所以很開心大哥醒了，等等也會去醫院探望他。

事實上，黃馨儀過去在讀書時，也曾遇到一名路倒的阿伯，她將阿伯從草叢拉出來，發現人已沒有呼吸心跳，當下也是立即CPR，一直到救護車來才離開。

她也強調，下次再遇到這種狀況她還是會救，畢竟救人第一，尤其搶救黃金時間是在心臟停止3分鐘內，一定要使用CPR，才不會讓腦部缺氧，如果3分鐘內有搶救成功，基本上對患者復原時間是最好的。

※本文獲黃姓護理師授權引用。