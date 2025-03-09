騎士等紅燈突OHCA倒地！護理師跪地CPR「搶命成功」：救人好快樂

記者柯振中／綜合報導

高雄市左營區裕誠路及博愛路口8日深夜發生一起感人事件。43歲的陳姓男子10點多騎機車行經該路段，停等紅燈時突然人車倒地，當場失去意識。路過的黃姓護理師見狀，立即下車施行CPR，直到消防救護人員到場接手，最終也成功救活了陳男，事件在網路上引發討論，黃姓護理師的行為也被讚爆了。

據了解，當時陳男正在停等紅燈，沒想到突然倒了下去，當場失去意識。黃姓護理師見狀後，立即衝上前搶救，開始不斷CPR。現場的救援畫面被拍攝並上傳至網路，黃姓護理師與現場救護人員努力按壓的過程，迅速引發熱烈討論。

▲▼護理師跪地搶命，成功救回OHCA的騎士。（圖／Threads網友_xin0930_授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



網友稱讚黃姓護理師的行為，並說她是「美麗的天使」和「最美護理師」。不少人留言表示感動，稱「有妳真好」、「妳最棒的」，甚至連陳姓騎士的家屬都來留言致謝。

除此以外，當時出勤的119救護人員也在網路上留言，感謝黃姓護理師的及時幫助，表示她的行動讓他們能更快速地處理並將患者送醫。陳男的妻子也在留言中感謝黃姓護理師的救援，稱她為「美麗的天使」，並表示丈夫目前正在插管，努力恢復意識。

▼護理師跪地搶命，成功救回OHCA的騎士。（圖／Threads網友_xin0930_授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



對此，黃姓護理師解釋，當時壓了超過五個循環，一直在等待救護車抵達。雖然常對護理工作的環境和薪資不滿，但當面對一條人命時，她只想著救人，「救人真的好快樂。」雖然回家後發現雙膝瘀青，但能換回一條人命是值得的。

後續黃姓護理師也再度更新消息，陳男的妻子9日致電聯繫，告知她人已經清醒，且陳男的妻子邊哭邊道謝，讓她感到相當不好意思，也為這次事件畫上了完美的句點。